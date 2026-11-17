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शाहपुर बड़ौली निवासी राजवीर उपाध्याय ने बताया कि उनका बेटा दिल्ली से मुंबई जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस में लॉन्ड्री का सामान पहुंचाने वाले ठेकेदार के पास कार्य करता था, जो दिवाली पर छुट्टी लेकर घर आया हुआ था। रविवार शाम को बाइक लेकर घर से चला गया। थोड़ी देर बाद गांव के युवक से अपनी बाइक भिजवा दी, लेकिन देर रात तक घर नहीं वापस नहीं आया। रात करीब साढ़े दस बजे नैथला के मोड़ के पास सौरभ के घायल होने की जानकारी मिली। उन्होंने जिला अस्पताल जाकर देखा तो सौरभ मृत पड़ा हुआ मिला।राजवीर उपाध्याय ने आरोप लगाया कि सौरभ के गौरीपुर मोड़ पर रहने वाले ताहिर पर 90 हजार रुपये उधार थे, जिन्हें देने की बात कहकर ताहिर ने सौरभ को अपने कमरे पर बुलाकर शराब पिलाई। इसके बाद सौरभ की हत्या कर दी। इसको लेकर उन्होंने हंगामा भी किया। पुलिस अधिकारियों के समझाने के बाद राजवीर उपाध्याय ने बताया कि शराब पीने के बाद सौरभ ई-रिक्शा में बैठ गया, जिसमें भवन निर्माण के लिए लकड़ी का सामान लदा हुआ था।बड़ौली गांव के रहने वाले अवनीश ने शराब पीने के कारण लापरवाही से ई-रिक्शा चलाई, जो नैथला मोड़ से 100 मीटर आगे जाकर पलट गया, जिससे नीचे दबकर सौरभ की मौत हो गई। उन्होंने पुलिस से जांच कराकर कार्रवाई की मांग की। इस मामले में जांच अधिकारी इंस्पेक्टर मनोज कुमार का कहना है कि शराब के नशे में ई-रिक्शा पलटने से हादसा हुआ है। तीनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है।पांच भाई बहनों में चौथे नंबर के थे सौरभराजवीर उपाध्याय ने बताया कि सौरभ पांच भाई बहनों में चौथे नंबर के थे। इनमें एक बेटा 20 साल पहले घर से चला गया था, जो वापस नहीं आया। सौरभ का एक भाई हरियाणा की कंपनी में नौकरी करता है।