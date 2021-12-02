Baghpat News: तहरीर बदलने का आरोप लगा हंगामा, शव ले जाने से किया इन्कार

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दिवाली के दिन पटाखा जलाने पर हुए झगड़े के बाद शनिवार शाम कपिल को रास्ते में रोककर चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई थी। उसके पिता महेशपाल का आरोप है कि हत्या में पड़ोसी जोगेंद्र उर्फ छोटू के साथ उसकी पत्नी समेत अन्य आरोपी भी शामिल थे। हत्या के बाद कपिल का शव उठाकर तालाब में फेंककर भाग गए। तालाब में गोबर डालने गए ताऊ के बेटे मिंटू को कपिल के पैर नजर आए तो उसने लोगों को बुलाकर खींचकर बाहर निकाला।रविवार को परिवार वाले पोस्टमार्टम हाउस पर एकत्रित हो गए। कपिल के पिता महेशपाल ने शव ले जाने से इन्कार कर दिया। उनका कहना है कि कपिल की हत्या में जोगेंद्र के साथ उसके साथी और पत्नी भी शामिल थी, लेकिन पुलिस ने जोगेंद्र को ही नामजद कराया। वहां करीब एक घंटे तक हंगामा चलता रहा। इस मामले में विवेचक मनोज कुमार का कहना है कि तहरीर बदलने के आरोप गलत है। बयानों और जांच में जिन आरोपियों की भूमिका सामने आएगी। उन्हें गिरफ्तार कर कार्रवाई की जाएगी।हत्या के बाद चौकी में शिकायत करने जा रही थी हत्यारोपी की पत्नीमहेशपाल ने बताया कि शनिवार शाम उसके बेटे कपिल की हत्या करने के बाद आरोपी जोगेंद्र की पत्नी चौकी पर शिकायत करने जा रही थी। वह कह रही थी कि कपिल ने हमला किया है, उसके खिलाफ कार्रवाई कराऊंगी। लेकिन कपिल तालाब में मृत पड़ा हुआ था।