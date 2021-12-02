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Baghpat News: कॉलेज का ताला तोड़कर 1.08 लाख रुपये और सामान चोरी

Sun, 25 Oct 2026 01:32 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 01:32 AM IST
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crime news
रटौल। चांदीनगर थाने से 100 मीटर दूर स्थित राॅयल इंटर काॅलेज का ताला तोड़कर चोरों ने 1.08 लाख रुपये, बैटरी, सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर समेत अन्य सामान चोरी कर लिया। शनिवार की सुबह कॉलेज पहुंचे शिक्षकों को चोरी का पता चला।
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कॉलेज के प्रबंधक विपिन कुमार निवासी सांकरौद ने बताया कि कॉलेज का चौकीदार शुक्रवार रात घर चला गया था। देर रात कॉलेज के पीछे वाला गेट फांदकर चोर अंदर घुसे। इसके बाद मुख्य गेट पर लगा चैनल तोड़कर कार्यालय में लगे 10 सोलर बैटरी, 1.08 लाख रुपये, कैमरों की डीवीआर समेत अन्य कीमती सामान चोरी कर ले गए। उन्होंने चोरों को गिरफ्तार कर सामान बरामद करने की मांग की। इस मामले में जांच अधिकारी इंस्पेक्टर राकेश कुमार का कहना है कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। जल्द ही चोरी का खुलासा कर दिया जाएगा।
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