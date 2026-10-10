Baghpat News: कैंटर की टक्कर से ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी, 50 मीटर तक फैली ईंट

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निवाड़ा गांव निवासी साबिर ने बताया कि अपने साथी शानू के साथ शुक्रवार की सुबह ईंट भट्ठे से ट्रैक्टर-ट्रॉली में ईंट लेकर नौरोजपुर गुर्जर गांव जा रहा था। दिल्ली-सहारनपुर नेशनल हाईवे पर गुफा मंदिर के पास पहुंचा तो पीछे से आए कैंटर ने उसकी ट्रैक्टर-ट्रॉली में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से उसका ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रॉली में लदी ईंटें काफी दूर तक फैल गईं। हादसे के बाद लोगों की भीड़ लग गई, जिन्होंने उन्हें उठाकर अस्पताल पहुंचाया। बताया कि हादसे के बाद चालक अपनी कैंटर छोड़कर भाग गया।हाईवे पर ईंट फैली होने के कारण जाम लग गया। सूचना मिलने पर आए पुलिसकर्मियों ने ट्रैक्टर को हटवाकर एक तरफ किया और दूसरा ट्रैक्टर-ट्रॉली मंगवाकर ईंट भरवाकर हटवाई। इस मामले में जांच अधिकारी मनोज कुमार का कहना है कि घायल की हालत ठीक है। इसमें तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।