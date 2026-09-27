Baghpat News: खेत में भिड़े दो पक्ष, सपा युवजन सभा के जिलाध्यक्ष समेत चार घायल
मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 01:52 AM IST
Updated Sun, 27 Sep 2026 01:52 AM IST
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बागपत। नौरोजपुर गुर्जर गांव में 20 साल पुरानी रंजिश में इमरान और सपा के युवजन सभा के जिलाध्यक्ष मुरसलीन उर्फ काला विधूड़ी पक्ष शनिवार की सुबह खेत में आपस में भिड़ गए। इसमें सपा युवजन सभा के जिलाध्यक्ष समेत चार घायल हो गए, जिनका सीएचसी और जिला अस्पताल में उपचार कराया गया। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर मारपीट और फायरिंग करने का आरोप लगाते हुए पुलिस से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की।
नौरोजपुर गुर्जर गांव निवासी इमरान ने बताया कि शनिवार की सुबह अपने बेटे सारिक के साथ खेत में काम कर रहा था। तभी दूसरे पक्ष के सात-आठ युवक लाठी-डंडे और तमंचे लेकर खेत में पहुंचे और 20 साल से चल रही रंजिश में गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी देने लगे। हमलावरों ने दोनों की लाठी-डंडों से पिटाई कर घायल कर दिया और फायरिंग भी की, जिससे दोनों बच गए। गांव के लोगों ने किसी तरह उन्हें बचाया तो हमलावर जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। दूसरे पक्ष के सपा के युवजन सभा के जिलाध्यक्ष मुरसलीन उर्फ काला विधूड़ी ने इमरान पक्ष पर हमला करने का आरोप लगाया, जिसमें मुरसलीन समेत दो घायल हो गए। इस मामले में जांच अधिकारी इंस्पेक्टर मनोज कुमार का कहना है कि तहरीर मिल गई है। जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
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नौरोजपुर गुर्जर गांव निवासी इमरान ने बताया कि शनिवार की सुबह अपने बेटे सारिक के साथ खेत में काम कर रहा था। तभी दूसरे पक्ष के सात-आठ युवक लाठी-डंडे और तमंचे लेकर खेत में पहुंचे और 20 साल से चल रही रंजिश में गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी देने लगे। हमलावरों ने दोनों की लाठी-डंडों से पिटाई कर घायल कर दिया और फायरिंग भी की, जिससे दोनों बच गए। गांव के लोगों ने किसी तरह उन्हें बचाया तो हमलावर जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। दूसरे पक्ष के सपा के युवजन सभा के जिलाध्यक्ष मुरसलीन उर्फ काला विधूड़ी ने इमरान पक्ष पर हमला करने का आरोप लगाया, जिसमें मुरसलीन समेत दो घायल हो गए। इस मामले में जांच अधिकारी इंस्पेक्टर मनोज कुमार का कहना है कि तहरीर मिल गई है। जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
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