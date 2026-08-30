Baghpat News: साथ मरने की कसम खाकर प्रेमिका ने कीटनाशक निगला

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मेरठ जिले के एक गांव निवासी व्यक्ति ने बताया कि वह पिछले एक साल से परिवार के साथ ईंट भट्ठे पर रहकर ईंट निकासी का काम करता है। आरोप लगाया कि ईंट भट्ठे पर ही रहने वाले बड़ौत के एक गांव निवासी युवक ने उसकी नाबालिग बेटी को अपने प्रेमजाल में फंसा लिया। शुक्रवार को अपने परिवार के साथ काम पर गया हुआ था, तभी युवक कीटनाशक (चिचड़ी मारने की दवा) लेकर आ गया। युवक ने उसकी बेटी से कहा कि परिवार वाले उनके रिश्ते से नाराज हैं और शादी भी नहीं होने देंगे। ऐसे जीने से क्या फायदा, अब एक साथ जान दे देते हैं।इसके बाद दोनों ने साथ में मरने की कसम भी खाई। बताया कि उसकी बेटी ने कीटनाशक निगल लिया, लेकिन युवक ने कीटनाशक फेंक दिया। उसकी बेटी की तबीयत बिगड़ने पर युवक वहां से भाग गया। वापस आने पर उसकी बेटी तड़पती हुई मिली। पूछताछ करने पर बेटी ने कीटनाशक निगलने की पूरी कहानी के बारे में बताया। इसके बाद अपनी बेटी को जिला अस्पताल लेकर पहुंचा तो चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार करने के बाद मेरठ मेडिकल रेफर कर दिया। बेटी की हालत में सुधार होने पर पुलिस से शिकायत करेगा।पहले तुम पियो, बाद में मैं पी लूंगाजिला अस्पताल में लाई गई प्रेमिका ने बताया कि शुक्रवार रात उसके प्रेमी ने कीटनाशक की शीशी देते हुए कहा कि पहले तुम पियो, बाद में मैं इसे पीकर जान दे दूंगा। प्रेमी के कहते ही उसने कीटनाशक निगल लिया लेकिन प्रेमी ने कीटनाशक की शीशी जमीन पर फेंक दी।वर्जन-युवती के जहरीला पदार्थ निगलने की सूचना अभी तक थाने में नहीं दी गई। पुलिसकर्मियों को भट्ठे पर भेजकर पूरे मामले की जानकारी कराई जाएगी। इस मामले में तहरीर मिलने पर जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।-रोहन चौरसिया, सीओ