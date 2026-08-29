Baghpat News: दो दोस्तों के हत्यारोपी साधु के गैर जमानती वारंट जारी
मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 01:47 AM IST
Updated Sat, 29 Aug 2026 01:47 AM IST
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रटौल। सिंगौली तगा गांव के अंकित व उसके दोस्त इसरार की हत्या में वांछित 25 हजार रुपये के इनामी साधु नरेशनाथ के न्यायालय ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिए। जल्द ही आरोपी साधु पर 50 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया जा सकता है। आरोपी की तलाश में पुलिस की तीन टीमों को लगाया गया है।
सिंगौली तगा गांव निवासी दिव्यांग अंकित प्रजापति और उसके दोस्त इसरार को 25 जुलाई को साधु नरेशनाथ निवासी कुंडेश्वरी जिला ऊधमसिंह नगर ने अपने दो शिष्यों के साथ मिलकर जहर के इंजेक्शन लगाने के बाद लहचौड़ा के श्रीगणेश मंदिर मंदिर परिसर में गड्ढा खोदकर जिंदा दफन कर दिया था। 13 अगस्त की रात पुलिस ने आरोपी उज्ज्वल निवासी पूरनपुर नवादा को गिरफ्तार कर मंदिर परिसर से अंकित और इसरार के शव बरामद किए थे। पुलिस ने दूसरे हत्यारोपी कृष्णा निवासी धुम्मा भुलंदी जिला जौनपुर को उसके घर से गिरफ्तार किया था। दोहरे हत्याकांड में वांछित साधु नरेशनाथ पर पुलिस ने 25 हजार रुपये का इनाम घोषित कर तलाश शुरू कर दी थी। पुलिस को शक है कि आरोपी साधु नेपाल भाग गया। इस मामले में एसपी सूरज कुमार राय का कहना है कि आरोपी साधु की तलाश में तीन टीमों को लगाया गया है। उसके गैर जमानती वारंट जारी हो गए हैं। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
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सिंगौली तगा गांव निवासी दिव्यांग अंकित प्रजापति और उसके दोस्त इसरार को 25 जुलाई को साधु नरेशनाथ निवासी कुंडेश्वरी जिला ऊधमसिंह नगर ने अपने दो शिष्यों के साथ मिलकर जहर के इंजेक्शन लगाने के बाद लहचौड़ा के श्रीगणेश मंदिर मंदिर परिसर में गड्ढा खोदकर जिंदा दफन कर दिया था। 13 अगस्त की रात पुलिस ने आरोपी उज्ज्वल निवासी पूरनपुर नवादा को गिरफ्तार कर मंदिर परिसर से अंकित और इसरार के शव बरामद किए थे। पुलिस ने दूसरे हत्यारोपी कृष्णा निवासी धुम्मा भुलंदी जिला जौनपुर को उसके घर से गिरफ्तार किया था। दोहरे हत्याकांड में वांछित साधु नरेशनाथ पर पुलिस ने 25 हजार रुपये का इनाम घोषित कर तलाश शुरू कर दी थी। पुलिस को शक है कि आरोपी साधु नेपाल भाग गया। इस मामले में एसपी सूरज कुमार राय का कहना है कि आरोपी साधु की तलाश में तीन टीमों को लगाया गया है। उसके गैर जमानती वारंट जारी हो गए हैं। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
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