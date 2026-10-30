बागपत में दो हादसे: सांड और अज्ञात वाहन की टक्कर से दो युवकों की मौत, बहन गंभीर घायल

अज्ञात वाहन की टक्कर से अंशुल की गई जान

दूसरा हादसा लुहारी-बोहला मार्ग पर हुआ। रमाला निवासी अंशुल पुत्र चंद्रवीर सिंह (29) बृहस्पतिवार शाम करीब साढ़े छह बजे खेड़ा हटाना से बाइक पर घर लौट रहा था। लुहारी और बोहला गांव के बीच सामने से आए अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी।



टक्कर लगने से अंशुल गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे सीएचसी बड़ौत ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। हादसे में उसकी बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई।



अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ प्राथमिकी

अंशुल के चाचा धर्मपाल ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई है। बृहस्पतिवार रात हुए दोनों हादसों में दो परिवारों ने अपने बेटों को खो दिया, जबकि आरिफ की बहन अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है।