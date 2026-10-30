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बागपत में दो हादसे: सांड और अज्ञात वाहन की टक्कर से दो युवकों की मौत, बहन गंभीर घायल

Fri, 30 Oct 2026 10:48 AM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बागपत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बागपत Published by: Dimple Sirohi Updated Fri, 30 Oct 2026 10:48 AM IST
सार

बागपत के बड़ौत में बृहस्पतिवार रात दो अलग-अलग सड़क हादसों में आरिफ और अंशुल की मौत हो गई। एक हादसे में आरिफ की बहन वसीमा गंभीर रूप से घायल हो गई।

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Baghpat Road Accidents: Two Young Men Killed in Separate Crashes, Woman Seriously Injured

विस्तार
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बागपत के बड़ौत में बृहस्पतिवार रात अलग-अलग सड़क हादसों में दो युवकों की मौत हो गई। दिल्ली-सहारनपुर हाईवे पर एलआईसी के सामने बाइक सांड से टकरा गई। हादसे में गौरीपुर निवासी 25 वर्षीय आरिफ की मौत हो गई, जबकि उसकी बहन वसीमा गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं, लुहारी-बोहला मार्ग पर अज्ञात वाहन की टक्कर से रमाला निवासी 29 वर्षीय अंशुल की जान चली गई।

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हाईवे पर सांड से टकराई बाइक, आरिफ की मौत
बड़ौत। गौरीपुर निवासी आरिफ पुत्र शादाब बृहस्पतिवार रात करीब नौ बजे अपनी बहन वसीमा को बाइक से बावली छोड़ने जा रहा था। दिल्ली-सहारनपुर हाईवे पर एलआईसी के सामने अचानक सड़क पर सांड आ गया। बाइक सांड से टकराने के बाद दोनों भाई-बहन सड़क पर गिर पड़े। हादसे में आरिफ और वसीमा गंभीर रूप से घायल हो गए।
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राहगीर आरिफ को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं, वसीमा की गंभीर हालत को देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।

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अज्ञात वाहन की टक्कर से अंशुल की गई जान
दूसरा हादसा लुहारी-बोहला मार्ग पर हुआ। रमाला निवासी अंशुल पुत्र चंद्रवीर सिंह (29) बृहस्पतिवार शाम करीब साढ़े छह बजे खेड़ा हटाना से बाइक पर घर लौट रहा था। लुहारी और बोहला गांव के बीच सामने से आए अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी।

टक्कर लगने से अंशुल गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे सीएचसी बड़ौत ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। हादसे में उसकी बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई।

अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ प्राथमिकी
अंशुल के चाचा धर्मपाल ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई है। बृहस्पतिवार रात हुए दोनों हादसों में दो परिवारों ने अपने बेटों को खो दिया, जबकि आरिफ की बहन अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है।

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