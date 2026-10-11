बागपत: ईंटों से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर से नौ साल के बालक की मौत, साथी घायल; कक्षा तीन में पढ़ता था हर्ष

फैजुल्लापुर गांव में ईंटों से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर से कक्षा तीन के छात्र हर्ष (9) की मौत हो गई, जबकि कक्षा पांच में पढ़ने वाला आदित्य घायल हो गया। हादसे के बाद गांव में शोक की लहर दौड़ गई।

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