{"_id":"6a93e047cebbc8cc7a0e82be","slug":"baghpat-a-couple-vowed-to-die-together-the-woman-swallowed-pesticide-but-the-young-man-fled-2026-08-30","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"बागपत: प्रेमी युगल ने खाई साथ मरने की कसम, प्रेमिका ने निगला कीटनाशक, उसकी हालत देखकर भाग गया युवक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

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खट्टा प्रह्लादपुर के ईंट भट्ठे पर प्रेमी-प्रेमिका ने एक साथ मरने की कसम खाई और प्रेमिका ने कीटनाशक निगल लिया। प्रेमिका की हालत खराब होती देखकर प्रेमी ने कीटनाशक को फेंक दिया और वहां से भाग गया। युवती ने परिजनों को पूरी घटना के बारे में बताया। इस पर परिजनों ने उसका जिला अस्पताल में उपचार कराया। चिकित्सकों ने उसे वहां से मेरठ मेडिकल रेफर कर दिया। रविवार तक इस मामले में तहरीर नहीं दी गई है। पुलिस का कहना है कि तहरीर आने पर जांच की जाएगी।

मेरठ जिले के एक गांव निवासी व्यक्ति ने बताया कि वह पिछले एक साल से परिवार के साथ ईंट भट्ठे पर रहकर ईंट निकासी का काम करता है। आरोप लगाया कि ईंट भट्ठे पर ही रहने वाले बड़ौत के एक गांव निवासी युवक ने उसकी नाबालिग बेटी को अपने प्रेमजाल में फंसा लिया। शुक्रवार को अपने परिवार के साथ काम पर गया हुआ था, तभी युवक कीटनाशक लेकर आ गया।



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युवक ने उसकी बेटी से कहा कि परिवार वाले उनके रिश्ते से नाराज हैं और शादी भी नहीं होने देंगे। ऐसे जीने से क्या फायदा, अब एक साथ जान दे देते हैं। इसके बाद दोनों ने साथ में मरने की कसम भी खाई। बताया कि रात के समय उसकी बेटी ने कीटनाशक निगल लिया, लेकिन युवती की हालत देखकर युवक डर गया। उसने कीटनाशक फेंक दिया।



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युवती की तबीयत बिगड़ने पर युवक वहां से भाग गया। पिता के वापस आने पर उसकी बेटी तड़पती हुई मिली। पूछताछ करने पर बेटी ने कीटनाशक निगलने के बारे में बताया। इसके बाद अपनी बेटी को जिला अस्पताल लेकर पहुंचा तो चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार करने के बाद मेरठ मेडिकल रेफर कर दिया। बेटी की हालत में सुधार होने पर पुलिस से शिकायत करेगा।



पहले तुम पियो, फिर मैं पी लूंगा

जिला अस्पताल में लाई गई प्रेमिका ने बताया कि शुक्रवार रात उसके प्रेमी ने कीटनाशक की शीशी देते हुए कहा कि पहले तुम पियो, बाद में मैं इसे पीकर जान दे दूंगा। प्रेमी के कहते ही उसने कीटनाशक निगल लिया लेकिन प्रेमी ने कीटनाशक की शीशी जमीन पर फेंक दी।