फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Azamgarh News ›   Youth returning from idol immersion dies after falling from a tractor

Azamgarh News: प्रतिमा विसर्जन से लौट रहे युवक की ट्रैक्टर से गिरकर मौत

Sat, 24 Oct 2026 01:10 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 01:10 AM IST
विज्ञापन
Youth returning from idol immersion dies after falling from a tractor
मेंहनगर थाना क्षेत्र के गंजोर गांव निवासी सत्येंद्र सिंह (48) की दुर्गा प्रतिमा विसर्जन से लौटते समय ट्रैक्टर के पहिए के नीचे आने से मौत हो गई। वह ट्रैक्टर की ट्राली से नीचे गिर पड़े थे। सिर में गंभीर चोट लगने से उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया।
विज्ञापन

घटना से गांव में शोक की लहर दौड़ गई। बृहस्पतिवार को गांव में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए भ्रमण किया गया। इसके बाद गांव के पश्चिमी सिवान स्थित सरबाईन पोखरी में प्रतिमा का विसर्जन किया गया।
विज्ञापन

विसर्जन के बाद रात करीब 9.30 बजे लोग डीजे की धुन पर जयकारे लगाते हुए वापस लौट रहे थे। इसी दौरान सत्येंद्र सिंह अचानक ट्रैक्टर की ट्राली से नीचे गिर पड़े और पहिए के नीचे आ गए। सिर में गंभीर चोट लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई।
विज्ञापन
विज्ञापन

हादसे की सूचना मिलने पर थाना अध्यक्ष अभिराज सरोज पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक दो पुत्र का पिता था। पत्नी ममता सिंह का रो-रोकर बुरा हाल है। हादसे के बाद परिजनों और ग्रामीणों में शोक व्याप्त है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed