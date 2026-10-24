Azamgarh News: प्रतिमा विसर्जन से लौट रहे युवक की ट्रैक्टर से गिरकर मौत

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घटना से गांव में शोक की लहर दौड़ गई। बृहस्पतिवार को गांव में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए भ्रमण किया गया। इसके बाद गांव के पश्चिमी सिवान स्थित सरबाईन पोखरी में प्रतिमा का विसर्जन किया गया।विसर्जन के बाद रात करीब 9.30 बजे लोग डीजे की धुन पर जयकारे लगाते हुए वापस लौट रहे थे। इसी दौरान सत्येंद्र सिंह अचानक ट्रैक्टर की ट्राली से नीचे गिर पड़े और पहिए के नीचे आ गए। सिर में गंभीर चोट लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई।हादसे की सूचना मिलने पर थाना अध्यक्ष अभिराज सरोज पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक दो पुत्र का पिता था। पत्नी ममता सिंह का रो-रोकर बुरा हाल है। हादसे के बाद परिजनों और ग्रामीणों में शोक व्याप्त है।