फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Azamgarh News ›   168 sub-health centers will be constructed in the district.

Azamgarh News: जिले में होगा 168 उप स्वास्थ्य केंद्रों का होगा निर्माण

Sat, 24 Oct 2026 01:06 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 01:06 AM IST
विज्ञापन
168 sub-health centers will be constructed in the district.
गांव की स्वास्थ्य सेवाएं और मजबूत करने के लिए जिले में 10 हजार की आबादी पर एक उप स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाएगा। इसके लिए स्थलीय निरीक्षण कर स्थानों को चिह्नित किया जा रहा है।
विज्ञापन

12 स्थानों पर भूमि चिन्हित करने की प्रक्रिया चल रही है, जबकि 39 स्थानों पर भूमि चयनित कर प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। जिले में 168 उप स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण होना है।
विज्ञापन

डिप्टी सीएमओ डॉ. उमाशरण पांडेय ने बताया कि इसमें 51 उप स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण पंचायत विभाग ने होना है। इसके लिए जमीन की तलाश चल रही है। 10-10 हजार की आबादी पर एक-एक उप स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किया जाना है। जहां पर उपचार की पूरी व्यवस्था होगी। ग्रामीणों को उपचार के लिए भटकना नहीं होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

बीमारियों के इलाज के साथ ही मरीजों की मलेरिया, हीमोग्लोबिन, मधुमेह सहित आदि जांच, इलाज की व्यवस्था होगी, गर्भवती महिलाओं की डिलवरी भी कराई जाएगी। टीकाकरण, गर्भावस्था देखभाल और परिवार नियोजन की भी सेवाएं मिलेगी।
गांव की स्वास्थ्य व्यवस्था और मजबूत होगी। सभी उप स्वास्थ्य केंद्रों में एक एएनएम की तैनाती रहेगी। क्षेत्र की आशा कार्यकर्ता अपने आसपास के ग्रामीणों को बीमारियों के प्रति जागरूक करेंगी।
जरूरत पड़ने पर उप स्वास्थ्य केंद्र से पीड़ित का उपचार कराएगी। ग्रामीण क्षेत्र में उप स्वास्थ्य की सुविधा मिलने से लोगों को दूर नहीं जाना होगा। उनके घर के आस-पास बेहतर उपचार मिलेगी।

00 वर्जन
जिले में कुल 168 उप स्वास्थ्य केंद्र बनने हैं। इसमें 51 केंद्र पंचायत विभाग से बनेगा। इसके लिए जमीन चिह्नित करने की प्रक्रिया चल रही है। 39 स्थानों पर भूमि चिह्नित कर प्रस्ताव भेजा जा चुका है। उप स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण होने के बाद गांव की स्वास्थ्य व्यवस्था और मजबूत होगी। -उमाशरण पांडेय, डिप्टी सीएमओ।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed