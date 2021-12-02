फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Azamgarh News ›   Woman's body found hanging from a fan using a dupatta; husband fled the house.

Azamgarh News: पंखे के सहारे दुपट्टे से लटकता मिला महिला का शव, पति घर छोड़कर भागा

Sat, 10 Oct 2026 12:24 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 12:24 AM IST
विज्ञापन
Woman's body found hanging from a fan using a dupatta; husband fled the house.
महाराजगंज थाना क्षेत्र के महेशपुर गांव में शुक्रवार की सुबह एक महिला की मौत हो गई। उसका शव पक्के मकान के एक कमरे में पंखे के सहारे दुपट्टे से लटकता मिला। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच-पड़ताल के बाद शव को नीचे उतरवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
विज्ञापन

महेशपुर गांव निवासी कृष्ण कुमार मिश्र ने रिया नाम की लड़की से प्रेम विवाह किया था। उसका मायका जौनपुर जिले के भभूरा गांव में बताया जा रहा है। घटना के बाद पति घर छोड़कर भाग निकला। पुलिस मृतका के मायके पक्ष का पता लगाने में जुटी है।
विज्ञापन

घटना के बाद पुलिस ने मृतका के सास-ससुर से पूछताछ की। मृतका के मायके का पता नहीं चल पा रहा है। पुलिस उसके सास-ससुर से पूछताछ कर रही है।
वहीं, ग्रामीणों का कहना है कि कृष्ण कुमार मिश्र की यह तीसरी शादी थी। थाना प्रभारी जयप्रकाश ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट और जांच के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed