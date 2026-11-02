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Azamgarh News: सफाई करते समय करंट लगने से महिला की मौत

Mon, 02 Nov 2026 01:01 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 01:01 AM IST
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Woman dies of electric shock while cleaning
मृतका इंदु शर्मा की फाइल फोटो। संवाद
थाना क्षेत्र के बसहिया पुरवा गांव में रविवार सुबह नवनिर्मित मकान में साफ-सफाई कर रही महिला की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। हादसे के समय वह झाड़ू-पोछा कर रही थीं।
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बसहिया पुरवा गांव निवासी इंदु शर्मा (35) पत्नी जोखू शर्मा रविवार सुबह करीब 11 बजे अपने नवनिर्मित मकान में साफ-सफाई कर रही थीं। इसी दौरान चैनल गेट से सटे कटे बिजली के तार के संपर्क में आने से गेट में करंट उतर आया। इसकी चपेट में आने से इंदु गंभीर रूप से झुलस गईं। परिजन आनन-फानन में उन्हें 100 शैय्या अस्पताल ले गए, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी। पति जोखू शर्मा नाई का काम कर परिवार का भरण-पोषण करते हैं। उनके दो बच्चे हैं। मां की असमय मौत से दोनों बच्चों के सिर से ममता का साया उठ गया। पत्नी की मौत के बाद पति और बच्चे बेहाल हैं। पति जोखू शर्मा ने थाने में तहरीर देकर शव का पोस्टमार्टम कराने की मांग की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थानाध्यक्ष अश्वनी कुमार दुबे ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर पंचनामा की कार्रवाई कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।
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