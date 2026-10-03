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Azamgarh News: पौहारी बाबा मंदिर से दो क्विंटल पीतल का घंटा चोरी

Sat, 03 Oct 2026 11:52 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 11:52 PM IST
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Two-quintal brass bell stolen from Pauhari Baba Temple.
मेंहनगर थाना क्षेत्र के मानपुर गांव स्थित पौहारी बाबा मंदिर से चोरों ने करीब दो क्विंटल वजन का पीतल का घंटा चोरी कर लिया। शनिवार सुबह श्रद्धालु पूजा करने मंदिर पहुंचे तो घंटा गायब मिला।
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इसकी जानकारी होने पर श्रद्धालुओं ने थाना प्रभारी अभिराज सरोज को सूचना दी। सूचना मिलते ही चौकी प्रभारी अक्षय प्रताप सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और मंदिर परिसर का निरीक्षण किया। पुलिस ने आसपास के लोगों से घटना के संबंध में जानकारी जुटाई।
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मंदिर में लगे भारी-भरकम घंटे के चोरी होने से श्रद्धालुओं में नाराजगी भी है। मामले में विकास यादव ने अज्ञात चोरों के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। पुलिस मंदिर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों और अन्य संभावित साक्ष्यों की जांच कर चोरों का पता लगाने में जुटी है।
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स्थानीय लोगों का कहना है कि मंदिर से पहले भी घंटा चोरी होने की घटनाएं चर्चा में रही हैं। स्थानीय ग्रामीण विकास यादव ने अज्ञात चोरों के खिलाफ तहरीर दी है। थाना प्रभारी अभिराज ने बताया कि तहरीर मिलने पर जांच की जा रही है।
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