Azamgarh News: विदेश में नौकरी का झांसा देकर दो लाख रुपये ठगे

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चार युवकों ने अहरौला थाने में तहरीर देकर अहरौला थाना क्षेत्र के बहेरा गांव और निजामाबाद थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति पर ठगी का आरोप लगाया है। विदेश भेजने के नाम पर उनसे कुल दो लाख रुपये लिए गए थे। रुपये वापस मांगने पर जान-माल की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है।अतरौलिया थाना क्षेत्र के मनोज निषाद, कप्तानगंज थाना क्षेत्र के मलिक चंद निषाद, अतरौलिया के मुकेश प्रजापति और अहरौला थाना क्षेत्र के सुदर्शन कुमार ने पुलिस को बताया कि मलेशिया समेत अन्य देशों में नौकरी दिलाने का झांसा दिया गया था।आरोपियों ने उन्हें 10 अगस्त को चेन्नई बुलाया और कहा था कि वहीं से फ्लाइट और वीजा उपलब्ध कराया जाएगा। उनके साथ कुल आठ लोग चेन्नई पहुंचे थे। चार लोगों से मिलाकर करीब दो लाख रुपये लिए गए थे।चेन्नई पहुंचने के बाद संबंधित लोग मिले और उन्हें चेन्नई एयरपोर्ट जाने को कहा। बाद में मोबाइल पर मलेशिया का टिकट भेजा गया। टिकट को इंटरनेट पर सर्च करने पर कोई जानकारी नहीं मिली। इससे युवकों को ठगी की आशंका हुई।रुपये मांगने के लिए दोबारा संपर्क करने पर जान-माल की धमकी दिए जाने का आरोप है। पीड़ितों ने 20 अगस्त को अहरौला थाने में तहरीर दी थी। मंगलवार को पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने पर बुलाया, लेकिन देर शाम तक मामले का समाधान नहीं हो सका।00मुख्य एजेंट के बेंगलुरु में होने की जानकारीथानाध्यक्ष अहरौला मंतोष कुमार सिंह ने बताया कि मंगलवार को दोनों पक्षों को थाने बुलाया गया था। पैसा लेने वाले आरोपियों को भी बुलाया गया था। पूछताछ में मुख्य एजेंट के बेंगलुरु में होने की जानकारी मिली है। आरोपी पक्ष को रकम वापस करने की चेतावनी दी गई है और पैसा लौटाने के लिए कहा गया है। यदि आरोपी पक्ष रकम वापस नहीं करता है तो आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।