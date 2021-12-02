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यह मामला चार अगस्त 2008 की घटना के संबंध में पांच अगस्त 2008 को दर्ज कराई गई प्राथमिकी से जुड़ा है। वादी प्रेमनारायण तिवारी, निवासी शेरपुर, थाना निजामाबाद ने बताया था कि चार अगस्त 2008 की शाम तहबरपुर बाजार से लौटते समय उनके 70 वर्षीय पिता राममूरत तिवारी का अपहरण कर लिया गया था।रास्ते में शम्भूपुर के पास रजनीकांत उर्फ पिंटू यादव, रामविनय उर्फ विनोद मौर्य, फूलबदन और रामपलट यादव ने असलहे के बल पर उनका अपहरण किया। वे उन्हें गाड़ी में बैठाकर ले गए। अगले दिन राममूरत का शव थाना सिधारी क्षेत्र के नरौली पुल के पास तमसा नदी से बरामद हुआ।मृतक के पुत्र ने पुलिस को बताया था कि रजनीकांत के खराब चरित्र का विरोध करने के कारण यह घटना हुई। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद सभी आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान आरोपी फूलबदन की मृत्यु हो गई।अभियोजन पक्ष ने न्यायालय में सात गवाहों को पेश किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपना निर्णय सुनाया। अदालत ने रजनीकांत उर्फ पिंटू, रामविनय उर्फ विनोद मौर्य और रामपलट को दोषी ठहराया।तीनों को आजीवन कारावास की सजा दी गई है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक दोषी पर एक लाख पचहत्तर हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अदालत ने निर्देश दिया है कि इस अर्थदंड की पचहत्तर फीसदी राशि मृतक राममूरत तिवारी के पुत्र को प्रदान की जाएगी।