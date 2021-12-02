Azamgarh News: तहसील को मिल रही सिर्फ 3 से 4 घंटे बिजली

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एसडीएम ने पत्र में बताया कि तहसील भवन ग्राम रायपुर खुरासिन में है। इसके पास ही रानीपुर 33/11 केवी और कोयलसा 132 केवी विद्युत उपकेंद्र हैं। इसके बावजूद कार्यालय समय में पर्याप्त बिजली नहीं मिल रही है। इससे खतौनी व अन्य अभिलेख निकलवाने आने वाले ग्रामीणों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। बिजली कटौती से तहसील स्थित न्यायालयों के साथ अन्य शासकीय कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। आगामी महीनों में निर्वाचन संबंधी कार्य शुरू होने के मद्देनजर भी निर्बाध बिजली आपूर्ति जरूरी है। एसडीएम ने अधीक्षण अभियंता से मामले में आवश्यक कार्रवाई कर निर्धारित रोस्टर के अनुसार आपूर्ति सुनिश्चित कराने का अनुरोध किया है।

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बूढ़नपुर। तहसील कार्यालय में बिजली की बदहाल आपूर्ति से सरकारी कामकाज प्रभावित हो रहा है। रोजाना महज तीन से चार घंटे बिजली मिलने की शिकायत पर एसडीएम चंद्र प्रकाश सिंह ने विद्युत वितरण खंड आजमगढ़ के अधीक्षण अभियंता को पत्र भेजा है। उन्होंने शासन के निर्धारित रोस्टर के अनुसार तहसील को 22 घंटे बिजली उपलब्ध कराने की मांग की है।