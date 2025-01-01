Azamgarh News: किराना दुकान में चोरी-छिपे बेच रहा था पटाखे, दुकानदार गिरफ्तार

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तरवां थाना प्रभारी राजीव कुमार सिंह ने बताया कि बुधवार को वह पुलिस टीम के साथ क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि भरथीपुर निवासी संदीप गुप्ता अपनी किराना दुकान में अवैध पटाखे रखकर चोरी-छिपे बिक्री कर रहा है।सूचना पर पुलिस टीम ने दुकान पर छापेमारी की। पुलिस को देखकर दुकानदार भागने लगा, लेकिन घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया गया। तलाशी के दौरान दुकान से करीब 60 किलोग्राम पटाखे बरामद हुए।बरामद पटाखों में मिर्ची बम, मिनी बुलेट, बिजली क्रैकर्स, रॉकेट बम और बुलेट बम समेत विभिन्न ब्रांड के पटाखे शामिल हैं। गिरफ्तार संदीप गुप्ता भरथीपुर गांव का निवासी है। पुलिस ने उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।