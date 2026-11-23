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विकास खंड मुहम्मदपुर के वैराडीह उर्फ गंभीरपुर निवासी शिप्रा मौर्य को भाजपा महिला मोर्चा के गोरखपुर क्षेत्र का क्षेत्रीय उपाध्यक्ष बनाए जाने पर गंभीरपुर, बरदह और ठेकमा क्षेत्र में खुशी की लहर है। उनकी नियुक्ति पर क्षेत्रवासियों और पार्टी समर्थकों ने बधाई देते हुए प्रसन्नता जताई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की अनुमति से महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष सरोज कुशवाहा और क्षेत्रीय अध्यक्ष विनोद राय की ओर से घोषित कार्यकारिणी में उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। नियुक्ति की जानकारी मिलते ही समर्थकों और शुभचिंतकों ने उनके आवास पर पहुंचकर बधाई दी। शिप्रा मौर्य ने कहा कि पार्टी ने जिस विश्वास के साथ उन्हें जिम्मेदारी सौंपी है, उस पर पूरी निष्ठा और ईमानदारी से खरा उतरने का प्रयास करेंगी। संगठन को मजबूत करने के साथ ही पार्टी की नीतियों और विचारों को जन-जन तक पहुंचाना उनकी प्राथमिकता होगी। बधाई देने वालों में डॉ. संतोष मौर्य, लाजी पटेल, पवन गुप्ता, किशन चतुर्वेदी, राकेश मौर्य, अनुज गुप्ता और मंगल उपाध्याय सहित अनेक लोग शामिल रहे।