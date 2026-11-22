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डॉ. संजय निषाद ने समाज की राजनीतिक भागीदारी, शिक्षा और एकजुटता का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, ‘मैं नेता नहीं, आपका बेटा हूं।’ उन्होंने निषाद समाज की आबादी करीब 18 प्रतिशत बताते हुए कहा कि संख्या के अनुपात में समाज को राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिल पाई है। इसके लिए समाज को संगठित होकर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना होगा। उन्होंने लोगों से प्रलोभन में आकर मतदान नहीं करने और बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की अपील की। उन्होंने कहा कि गरीबी से बाहर निकलने का रास्ता शिक्षा और समझदारी है। समाज के लोगों को नौकरी, राजनीति और दूसरे क्षेत्रों में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए एकजुट होना पड़ेगा। उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से समाज के बच्चों की शिक्षा के लिए सालाना 25 करोड़ रुपये का बजट दिए जाने की बात भी कही। राष्ट्रीय महासचिव प्रशांत कुमार सिंह ने सम्मेलन में उमड़ी भीड़ को पार्टी की सक्रियता से जोड़ते हुए कहा कि अतरौलिया में राजनीतिक शंखनाद हो चुका है। पूर्व सांसद प्रवीण निषाद ने कहा कि निषाद समाज अब प्रलोभन में आकर मतदान नहीं करेगा और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रहा है। महासम्मेलन में मालती देवी निषाद, डॉ. अमित निषाद, रविंद्र मणि निषाद, व्यास मुनि, बाबूराम निषाद, मिठाई लाल निषाद, अनिल निषाद और शिवकुमारी निषाद समेत बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे।

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विधानसभा क्षेत्र के भोराजपुर स्थित कांटा वाली बाग में रविवार को निषाद पार्टी के संवैधानिक अधिकार महासम्मेलन में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां नजर आईं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय निषाद ने अतरौलिया समेत आजमगढ़ जिले की तीन विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारने की घोषणा कर जिले में पार्टी की चुनावी दावेदारी पेश की।