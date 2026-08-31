Azamgarh News: रक्षाबंधन पर ढाई लाख से ज्यादा बहनों ने की बस में मुफ्त यात्रा

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त्योहार के मौके पर घर पहुंचने की जल्दी और किराये की चिंता के बिना, हजारों बहनों ने रोडवेज बसों से अपने मायके और अन्य गंतव्यों तक की यात्रा की। इससे बस स्टेशनों और प्रमुख मार्गों पर महिला यात्रियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। संवाद

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आजमगढ़। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर उप्र सरकार द्वारा बहनों और सह यात्रियों को रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान की गई, जिसका लाभ आजमगढ़ मंडल में ढाई लाख से अधिक महिलाओं ने उठाया। इस सुविधा के चलते तीन दिनों में तीन करोड़ रुपये से अधिक की यात्रा नि:शुल्क संपन्न हुई।