Azamgarh News: नवरात्र पर सज गया चुनरी और फूलों का बाजार

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पूजन सामग्री की दुकानों पर चुनरी, फूल-माला, नारियल, धूप-अगरबत्ती और अन्य धार्मिक वस्तुओं की बिक्री के लिए दुकानें सज गई हैं। बाजार में खरीदारी के लिए श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है।शहर के मुख्य चौक, रैदोपुर, सिधारी सहित प्रमुख बाजारों में नवरात्र की तैयारियों को लेकर जगह-जगह अस्थायी स्टॉल लगाए गए हैं। इन दुकानों पर मां दुर्गा की चुनरी, फूल-माला, धूप, अगरबत्ती, श्री दुर्गा चालीसा, मां दुर्गा की मूर्तियां, पीतल के लोटे, घंटियां, डलिया और खटोले सहित पूजन में इस्तेमाल होने वाली विभिन्न सामग्री उपलब्ध है। श्रद्धालु अपनी जरूरत के अनुसार पूजन सामग्री की खरीदारी कर रहे हैं।नवरात्र में मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा-अर्चना की जाती है। पहले दिन कलश स्थापना के साथ ही घरों और मंदिरों में विधि-विधान से पूजा शुरू होगी। इसे देखते हुए श्रद्धालु पूजन सामग्री जुटाने में लगे हैं। कई लोग चुनरी, नारियल, रोली, कलावा और फूल-माला की खरीदारी कर रहे हैं, जबकि व्रत रखने वाले लोग पूजा और फलाहार से जुड़ी जरूरी वस्तुओं की व्यवस्था में जुटे हैं।नवरात्र को लेकर बाजार में बढ़ी चहल-पहल से दुकानदारों को भी अच्छी बिक्री की उम्मीद है। पर्व के दौरान सुबह से ही मंदिरों में दर्शन-पूजन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने की संभावना है। ऐसे में बाजारों में भी रौनक बढ़ने के आसार हैं। मां दुर्गा की आराधना के साथ शुरू होने वाले नौ दिवसीय पर्व को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह दिखाई देने लगा है।00कोलकाता की बनी मां दुर्गा की मूर्तियों की मांग ज्यादाशारदीय नवरात्र को लेकर बाजार में मां दुर्गा की मूर्तियों की मांग बढ़ गई है। शहर के मुख्य चौक पर पूजन सामग्री की दुकानों पर श्रद्धालुओं की भीड़ जुट रही है। विक्रेता प्रियांशु ने बताया कि कोलकाता से मंगाई गई मां दुर्गा की मूर्तियां लोगों को खूब पसंद आ रही हैं। शेर पर सवार मां दुर्गा की इन मूर्तियों की फिनिशिंग और साज-सज्जा आकर्षण का केंद्र है। नौ दिनों तक व्रत रखने वाले श्रद्धालु इन मूर्तियों की अधिक खरीदारी कर रहे हैं। इनकी कीमत 350 रुपये से शुरू होकर 650 रुपये तक है।00सामान- दामसामानदाम (रुपये)छोटी चुनरी10-50बड़ी चुनरी950-1200मूर्ति350-650पीतल का लोटा200-350पीतल की घंटी150-200माला100-250पूजा डलिया600-700खटोला150-250नारियल40-60