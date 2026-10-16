फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Azamgarh News ›   Health Department takes a strict stance on NHM staff strike; issues notices to three individuals

Azamgarh News: एनएचएम कर्मियों की हड़ताल पर स्वास्थ्य विभाग सख्त, तीन को नोटिस

Fri, 16 Oct 2026 01:22 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 01:22 AM IST
विज्ञापन
Health Department takes a strict stance on NHM staff strike; issues notices to three individuals
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत कार्यरत संविदाकर्मियों की हड़ताल और कार्य बहिष्कार को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। सीएमओ डॉ. एनआर वर्मा ने सभी चिकित्सा अधीक्षकों और स्वास्थ्य केंद्र प्रभारियों को स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन सुचारु रखने के निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन

अनुपस्थित पाए गए तीन संविदाकर्मियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। सीएमओ ने बताया कि ऑनलाइन बैठक में अधिकारियों को कर्मचारियों की उपस्थिति पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए।
विज्ञापन

कार्य बहिष्कार के कारण अनुपस्थित कर्मचारियों की गैरहाजिरी नियमानुसार दर्ज कर उन्हें नोटिस जारी करने और कार्रवाई की जानकारी उच्चाधिकारियों को देने को कहा गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर समेत किसी भी स्वास्थ्य केंद्र पर सेवाएं बाधित नहीं होनी चाहिए।
विज्ञापन
विज्ञापन

उपलब्ध कर्मचारियों से काम लेते हुए मरीजों का उपचार, जांच और अन्य जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं नियमित रूप से संचालित की जाएं। जो कर्मचारी काम करने के इच्छुक हैं, उन्हें काम करने से नहीं रोका जाए।
सीएमओ ने सभी स्वास्थ्य केंद्र प्रभारियों को कर्मचारियों की उपस्थिति, जारी नोटिस और की गई कार्रवाई का दैनिक विवरण कार्यालय को भेजने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही पिछले 15 दिनों से लगातार अनुपस्थित कर्मचारियों की सूची तत्काल उपलब्ध कराने को कहा है, ताकि नियमानुसार विभागीय कार्रवाई की जा सके।

उन्होंने कहा कि कर्मचारी अपनी मांगें नियमानुसार उठा सकते हैं, लेकिन इससे आमजन की स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित नहीं होनी चाहिए। लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारियों और केंद्र प्रभारियों की जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed