Azamgarh News: सीनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता के लिए मंडल की टीम घोषित
वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 21 Aug 2026 12:38 AM IST
Updated Fri, 21 Aug 2026 12:38 AM IST
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खेल निदेशालय की ओर से क्षेत्रीय खेल कार्यालय अयोध्या में 20 से 22 अगस्त तक आयोजित होने वाली सीनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता के लिए आजमगढ़ मंडल की टीम का चयन कर लिया गया है।
खिलाड़ियों का चयन सुखदेव पहलवान स्पोर्ट्स स्टेडियम में हॉकी प्रशिक्षक मोहम्मद इरफान की देखरेख में आयोजित चयन प्रक्रिया के दौरान किया गया।
चयनित खिलाड़ियों में अर्पिता मौर्य, अन्नू यादव, आकांक्षा यादव, रोशनी यादव, अमृता भारती, सलोनी राजभर, रागिनी राजभर, संजू राजभर, रागिनी गौतम, निक्की यादव, सुप्रिया चौहान, ज्योति तिवारी, प्रियंका कुमारी, अंशिका चौहान और आरती गौंड शामिल हैं।
टीम बुधवार देर शाम अयोध्या के लिए रवाना हो गई। क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी सिराजुद्दीन ने बताया कि टीम का चयन खिलाड़ियों के प्रदर्शन और फिटनेस के आधार पर किया गया है। उम्मीद जताई कि आजमगढ़ मंडल की महिला हॉकी टीम राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन कर मंडल का नाम रोशन करेगी।
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खिलाड़ियों का चयन सुखदेव पहलवान स्पोर्ट्स स्टेडियम में हॉकी प्रशिक्षक मोहम्मद इरफान की देखरेख में आयोजित चयन प्रक्रिया के दौरान किया गया।
चयनित खिलाड़ियों में अर्पिता मौर्य, अन्नू यादव, आकांक्षा यादव, रोशनी यादव, अमृता भारती, सलोनी राजभर, रागिनी राजभर, संजू राजभर, रागिनी गौतम, निक्की यादव, सुप्रिया चौहान, ज्योति तिवारी, प्रियंका कुमारी, अंशिका चौहान और आरती गौंड शामिल हैं।
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टीम बुधवार देर शाम अयोध्या के लिए रवाना हो गई। क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी सिराजुद्दीन ने बताया कि टीम का चयन खिलाड़ियों के प्रदर्शन और फिटनेस के आधार पर किया गया है। उम्मीद जताई कि आजमगढ़ मंडल की महिला हॉकी टीम राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन कर मंडल का नाम रोशन करेगी।
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