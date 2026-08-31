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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Azamgarh News ›   Demand to upgrade Sarai Rani station to City Station; relay hunger strike continues.

Azamgarh News: सराय रानी स्टेशन को सिटी स्टेशन बनाने की मांग, क्रमिक अनशन जारी

Mon, 31 Aug 2026 12:33 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 12:33 AM IST
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Demand to upgrade Sarai Rani station to City Station; relay hunger strike continues.
सराय रानी स्टेशन को सीटी स्टेशन बनाने की मांग को लेकर धरने पर बैठे लोग। संवाद
रानी की सराय। सराय रानी रेलवे स्टेशन के विकास और यात्री सुविधाओं में विस्तार की मांग को लेकर सराय रानी रेलवे विकास संघर्ष समिति का क्रमिक अनशन जारी है। आंदोलनकारियों ने स्टेशन को सिटी स्टेशन का दर्जा देने के साथ शुद्ध पेयजल, प्रकाश, यात्रियों के बैठने और ठहरने की समुचित व्यवस्था कराने की मांग की।
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अजय सैनी और अमरजीत यादव ने सराय रानी स्टेशन पर सभी मेल एवं एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव सुनिश्चित करने तथा प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर और गोरखपुर आदि शहरों के लिए इंटरसिटी ट्रेन चलाने की मांग की। साथ ही दिल्ली और मुंबई के लिए नई ट्रेनों के संचालन की मांग उठाई गई। क्रमिक अनशन में शारदा जायसवाल, सुभाष जायसवाल, अनिल कुमार, संतोष यादव, रामप्रवेश यादव, अखिलेश यादव, मनोज बरनवाल, दिलीप ठठेरा, आशीष कुमार, बबलू पटवा, सोनू वर्मा, आनंद सेठ, पिंटू ठठेरा, रवि सैनी, जितेंद्र यादव, मिथुन यादव, ठाकुर मोदनवाल, रवि मोदनवाल, सोनू मोदनवाल, राहुल तिवारी, प्रधान राकेश सेठ समेत अन्य लोग शामिल रहे। कहा कि मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा।
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