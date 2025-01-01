Azamgarh News: भोगइचा में दस साल पुराना नाली का विवाद सुलझा, बांटी मिठाई

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

इस विवाद के कारण लगभग 50 मीटर की नाली का निर्माण रुका हुआ था, जिससे ग्रामीणों को घरों से निकलने वाले पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा था। बरसात के दिनों में जलभराव से दुर्गंध और मच्छरों का प्रकोप बढ़ जाता था।ग्राम प्रधान फूलचंद ने बताया कि कई साल पहले नाली निर्माण के लिए कार्य योजना तैयार कर भेजी गई थी और इस पर सामग्री भी गिराई गई थी, लेकिन विवाद के कारण पैसा वापस हो गया था।ग्राम प्रधान फूलचंद और गांव के सम्मानित नागरिक कमलेश पांडेय, महेंद्र पांडेय सहित अन्य ग्रामीणों के साथ मिलकर इस मामले को सुलझाने की पहल की।ग्राम प्रधान के प्रयासों से मामला सुलझ गया और शुक्रवार को अंडरग्राउंड नाली के निर्माण के लिए पाइप मंगवा लिए गए।इस अवसर पर मंगल पांडेय, गंगा पांडेय, विनोद पांडेय, धर्मेंद्र गुप्ता, सरजू पांडेय, नरेंद्र गुप्ता, प्रमोद पांडेय, बैजनाथ सोनी, हरिशंकर आदि मौजूद रहे।