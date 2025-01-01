फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Azamgarh News ›   Decade-old drainage dispute resolved in Bhogaicha; sweets distributed

Azamgarh News: भोगइचा में दस साल पुराना नाली का विवाद सुलझा, बांटी मिठाई

Sat, 24 Oct 2026 12:28 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 12:28 AM IST
विज्ञापन
Decade-old drainage dispute resolved in Bhogaicha; sweets distributed
भोगइचा गांव में नाली विवाद सुलझने पर खुशी मनाते ग्रामीण। संवाद
विकासखंड के भोगइचा ग्राम सभा में बीते एक दशक से जल निकासी के लिए नाली निर्माण को लेकर चला आ रहा विवाद ग्राम प्रशासक (प्रधान) फूलचंद और ग्रामीणों की आपसी सुलह के बाद समाप्त हो गया। ग्रामीणों ने एक-दूसरे को लड्डू बांटकर खुशी मनाई।
विज्ञापन

इस विवाद के कारण लगभग 50 मीटर की नाली का निर्माण रुका हुआ था, जिससे ग्रामीणों को घरों से निकलने वाले पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा था। बरसात के दिनों में जलभराव से दुर्गंध और मच्छरों का प्रकोप बढ़ जाता था।
विज्ञापन

ग्राम प्रधान फूलचंद ने बताया कि कई साल पहले नाली निर्माण के लिए कार्य योजना तैयार कर भेजी गई थी और इस पर सामग्री भी गिराई गई थी, लेकिन विवाद के कारण पैसा वापस हो गया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

ग्राम प्रधान फूलचंद और गांव के सम्मानित नागरिक कमलेश पांडेय, महेंद्र पांडेय सहित अन्य ग्रामीणों के साथ मिलकर इस मामले को सुलझाने की पहल की।
ग्राम प्रधान के प्रयासों से मामला सुलझ गया और शुक्रवार को अंडरग्राउंड नाली के निर्माण के लिए पाइप मंगवा लिए गए।
इस अवसर पर मंगल पांडेय, गंगा पांडेय, विनोद पांडेय, धर्मेंद्र गुप्ता, सरजू पांडेय, नरेंद्र गुप्ता, प्रमोद पांडेय, बैजनाथ सोनी, हरिशंकर आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed