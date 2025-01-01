Azamgarh News: छठ पर्व के लिए पोखरे की सफाई शुरू

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लंबे समय से गंदगी जमा होने से लोगों में नाराजगी थी। वर्ष 1820 में स्थापित सिद्धपीठ काली चौरा मंदिर से जुड़ा यह पोखरा क्षेत्र की आस्था का प्रमुख केंद्र है। यहां छठ पर्व पर व्रती महिलाएं अस्ताचलगामी और उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देती हैं। पर्व की तैयारियों के तहत महिलाएं घाटों पर पूजा की बेदी बनाने में जुटी हैं। अधिशासी अधिकारी अवधेश मिश्रा ने बताया कि सफाई कर्मचारियों को लगाया गया है। पर्व के दौरान श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी।

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अंबारी नगर पंचायत माहुल के वार्ड नंबर तीन गांधीनगर स्थित 206 वर्ष पुराने ऐतिहासिक पोखरे की सफाई शुरू हो गई है। डाला छठ महापर्व पर हजारों श्रद्धालुओं के पहुंचने को देखते हुए नगर पंचायत प्रशासन ने पोखरे और घाटों की सफाई का काम शुरू कराया है।