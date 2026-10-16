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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Azamgarh News ›   Camps will be held on October 17 and 24 for adding names to the electoral roll.

Azamgarh News: मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए 17 और 24 अक्तूबर को लगेंगे कैंप

Fri, 16 Oct 2026 12:54 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 12:54 AM IST
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Camps will be held on October 17 and 24 for adding names to the electoral roll.
मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए जिले के सभी मतदेय स्थलों पर 17 और 24 अक्तूबर को विशेष कैंप लगाए जाएंगे। सुबह 10 से शाम चार बजे तक बूथ लेवल अधिकारी मौजूद रहकर दावे और आपत्तियां प्राप्त करेंगे।
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अपर जिलाधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव ओझा ने बताया कि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के ऐसे पात्र नागरिक, जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, वे फॉर्म-6 भरकर पंजीकरण करा सकते हैं।
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मृतक, स्थानांतरित और दोहरे नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 तथा नाम-पता, आयु संबंधी त्रुटियों में सुधार और स्थान परिवर्तन के लिए फॉर्म-8 भरा जा सकता है। आवेदन संबंधित बीएलओ, मतदाता पंजीकरण केंद्र, तहसील या जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा किए जा सकते हैं।
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इसके अलावा ईसीआईएनईटी मोबाइल एप और voters.eci.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने नागरिकों और राजनीतिक दलों से पात्र लोगों के नाम मतदाता सूची में जुड़वाने में सहयोग की अपील की है। संवाद
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