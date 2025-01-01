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Azamgarh News: 12 साल पुराने कब्जे पर चला बुलडोजर, जलभराव से राहत

Tue, 22 Sep 2026 12:29 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 12:29 AM IST
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Bulldozer razes 12-year-old encroachment; relief from waterlogging.
मतलूबपुर गांव में जेसीबी से नाले के रास्ते से अवैध कब्जा हटवाता प्रशासन। संवाद
अहरौला। मतलूबपुर कस्बे में करीब 12 साल से सरकारी जमीन पर किए गए अवैध कब्जे के कारण जलभराव और संक्रमण की समस्या झेल रहे ग्रामीणों को सोमवार को बड़ी राहत मिली।
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एसडीएम बूढ़नपुर चंद्र प्रकाश सिंह के कड़े रुख के बाद प्रशासनिक टीम ने पुलिस बल की मौजूदगी में जेसीबी से अवैध कब्जा ध्वस्त करा दिया। कब्जा हटते ही कई महीनों से जमा गंदा पानी तेजी से निकलने लगा। इसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली और घरों पर लगाए गए ‘मकान बिकाऊ है’ के पोस्टर भी हटा दिए।
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करीब 12 साल पहले नाली की जमीन पर एक व्यक्ति ने शौचालय और चहारदीवारी बनाकर कब्जा कर लिया था। इसके कारण जल निकासी बाधित हो गई थी। ग्रामीणों का कहना था कि सामाजिक आयोजनों और बच्चों के विवाह तक में परेशानी आ रही थी। समस्या से आजिज आकर एक सप्ताह पहले कस्बे के 25 घरों पर ‘मकान बिकाऊ है’ के पोस्टर लगा दिए गए थे।
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एसडीएम चंद्र प्रकाश सिंह ने बताया कि 19 सितंबर को मामला संज्ञान में आया। टीम गठित कर पुलिस प्रशासन की मदद से सोमवार को कार्रवाई शुरू हुई। मुख्य विकास अधिकारी के निर्देश पर शुरू हुई कार्रवाई से करीब 12 साल से लंबित मामला निस्तारित हो गया। संवाद
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