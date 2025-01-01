Azamgarh News: 12 साल पुराने कब्जे पर चला बुलडोजर, जलभराव से राहत

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एसडीएम बूढ़नपुर चंद्र प्रकाश सिंह के कड़े रुख के बाद प्रशासनिक टीम ने पुलिस बल की मौजूदगी में जेसीबी से अवैध कब्जा ध्वस्त करा दिया। कब्जा हटते ही कई महीनों से जमा गंदा पानी तेजी से निकलने लगा। इसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली और घरों पर लगाए गए ‘मकान बिकाऊ है’ के पोस्टर भी हटा दिए।करीब 12 साल पहले नाली की जमीन पर एक व्यक्ति ने शौचालय और चहारदीवारी बनाकर कब्जा कर लिया था। इसके कारण जल निकासी बाधित हो गई थी। ग्रामीणों का कहना था कि सामाजिक आयोजनों और बच्चों के विवाह तक में परेशानी आ रही थी। समस्या से आजिज आकर एक सप्ताह पहले कस्बे के 25 घरों पर ‘मकान बिकाऊ है’ के पोस्टर लगा दिए गए थे।एसडीएम चंद्र प्रकाश सिंह ने बताया कि 19 सितंबर को मामला संज्ञान में आया। टीम गठित कर पुलिस प्रशासन की मदद से सोमवार को कार्रवाई शुरू हुई। मुख्य विकास अधिकारी के निर्देश पर शुरू हुई कार्रवाई से करीब 12 साल से लंबित मामला निस्तारित हो गया। संवाद