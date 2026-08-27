Azamgarh News: रास्ते पर खड़ी पिकअप से टकराई बाइक, युवक की मौत
वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 12:56 AM IST
Updated Thu, 27 Aug 2026 12:56 AM IST
विज्ञापन
गोधौरा गांव से बुधवार की शाम करीब पांच बजे जहानागंज बाजार जाते समय गांव से 500 मीटर दूर रास्ते पर खड़ी पिकअप से तेज रफ्तार बाइक टकरा गई। इससे गोधौरा निवासी सूरज राम (30) की मौके पर ही मौत हो गई।
स्थानीय लोग उन्हें तुरंत अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। सूरज कुमार बाइक से बुधवार की शाम बाजार के लिए जा रहे थे। गांव के बाहर सड़क पर पिकअप खड़ी थी। इस दौरान उनकी बाइक अनियंत्रित होकर तेज गति से पिकअप में पीछे से टकरा गई।
इसमें वह लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़े। हादसा देखकर स्थानीय लोगों की मौके पर भीड़ लग गई। लोगों ने इसकी सूचना उनके परिजनों को दी।
मौके पर पहुंचे परिजन आनन-फानन उन्हें उठाकर बाजार के एक अस्पताल ले गए। यहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसकी सूचना पाकर पुलिस भी पहुंच गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
विज्ञापन
--
तीन भाइयों में सबसे बड़े थे सूरज
सूरज राम तीन भाइयों में सबसे बड़े थे। उनके परिवार में पत्नी के अलावा करीब दो वर्ष की एक बेटी है। अचानक हुए हादसे में उनकी मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पत्नी और अन्य परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। हादसे की खबर जैसे ही गोधौरा गांव और आसपास के क्षेत्र में पहुंची, बड़ी संख्या में लोग पीड़ित परिवार के घर पहुंचने लगे। युवक की अचानक मौत से पूरे गांव का माहौल गमगीन हो गया है।
विज्ञापन
स्थानीय लोग उन्हें तुरंत अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। सूरज कुमार बाइक से बुधवार की शाम बाजार के लिए जा रहे थे। गांव के बाहर सड़क पर पिकअप खड़ी थी। इस दौरान उनकी बाइक अनियंत्रित होकर तेज गति से पिकअप में पीछे से टकरा गई।
विज्ञापन
इसमें वह लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़े। हादसा देखकर स्थानीय लोगों की मौके पर भीड़ लग गई। लोगों ने इसकी सूचना उनके परिजनों को दी।
मौके पर पहुंचे परिजन आनन-फानन उन्हें उठाकर बाजार के एक अस्पताल ले गए। यहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसकी सूचना पाकर पुलिस भी पहुंच गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
विज्ञापन
तीन भाइयों में सबसे बड़े थे सूरज
सूरज राम तीन भाइयों में सबसे बड़े थे। उनके परिवार में पत्नी के अलावा करीब दो वर्ष की एक बेटी है। अचानक हुए हादसे में उनकी मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पत्नी और अन्य परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। हादसे की खबर जैसे ही गोधौरा गांव और आसपास के क्षेत्र में पहुंची, बड़ी संख्या में लोग पीड़ित परिवार के घर पहुंचने लगे। युवक की अचानक मौत से पूरे गांव का माहौल गमगीन हो गया है।