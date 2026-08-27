Azamgarh News: रास्ते पर खड़ी पिकअप से टकराई बाइक, युवक की मौत

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स्थानीय लोग उन्हें तुरंत अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। सूरज कुमार बाइक से बुधवार की शाम बाजार के लिए जा रहे थे। गांव के बाहर सड़क पर पिकअप खड़ी थी। इस दौरान उनकी बाइक अनियंत्रित होकर तेज गति से पिकअप में पीछे से टकरा गई।इसमें वह लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़े। हादसा देखकर स्थानीय लोगों की मौके पर भीड़ लग गई। लोगों ने इसकी सूचना उनके परिजनों को दी।मौके पर पहुंचे परिजन आनन-फानन उन्हें उठाकर बाजार के एक अस्पताल ले गए। यहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसकी सूचना पाकर पुलिस भी पहुंच गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।तीन भाइयों में सबसे बड़े थे सूरजसूरज राम तीन भाइयों में सबसे बड़े थे। उनके परिवार में पत्नी के अलावा करीब दो वर्ष की एक बेटी है। अचानक हुए हादसे में उनकी मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पत्नी और अन्य परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। हादसे की खबर जैसे ही गोधौरा गांव और आसपास के क्षेत्र में पहुंची, बड़ी संख्या में लोग पीड़ित परिवार के घर पहुंचने लगे। युवक की अचानक मौत से पूरे गांव का माहौल गमगीन हो गया है।