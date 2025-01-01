फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Azamgarh News ›   ATS carries out another major operation in Azamgarh; Mohammad Sheikh was arrested from Nizamabad on May 31.

Azamgarh News: आजमगढ़ में एटीएस की दूसरी बड़ी कार्रवाई, 31 मई को निजामाबाद से मोहम्मद शेख को किया था गिरफ्तार

Sun, 13 Sep 2026 12:00 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 12:00 AM IST
विज्ञापन
ATS carries out another major operation in Azamgarh; Mohammad Sheikh was arrested from Nizamabad on May 31.
एटीएस द्वारा गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद नबील का घर। संवाद
आजमगढ़ में आतंकी नेटवर्क और कट्टरपंथी गतिविधियों की जांच को लेकर एटीएस ने करीब पांच माह के भीतर दूसरे युवक को गिरफ्तार किया है।
विज्ञापन

31 मई 2026 को निजामाबाद थाना क्षेत्र के खुदादादपुर (संजरपुर) से मोहम्मद शेख की गिरफ्तारी के बाद अब 12 सितंबर को दीदारगंज क्षेत्र के चितारा महमूदपुर निवासी 19 वर्षीय मोहम्मद नबील को गिरफ्तार किया गया है।
दोनों मामलों में एटीएस ने सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं को कथित तौर पर आतंकी या कट्टरपंथी विचारधारा से जोड़ने का आरोप लगाया है।
31 मई को एटीएस ने मोहम्मद शेख को गिरफ्तार किया था। एजेंसी का दावा था कि वह पाकिस्तान स्थित कथित आतंकी नेटवर्क के संपर्क में था और सोशल मीडिया के जरिये युवाओं को जोड़ने का प्रयास कर रहा था।
विज्ञापन

एटीएस के मुताबिक, जांच में यह भी सामने आया था कि मोहम्मद शेख को दूसरे राज्य की एक राजनीतिक पार्टी की महिला नेत्री को धमकाने और उनकी हत्या करने का टास्क दिया गया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

एजेंसी ने दावा किया था कि आरोपी इस कथित मिशन की तैयारी कर रहा था और उसने पिस्टल व कारतूस की व्यवस्था भी कर ली थी। उसके संपर्कों और डिजिटल गतिविधियों की जांच आगे भी जारी रखी गई।
अब शनिवार को दीदारगंज के चितारा महमूदपुर निवासी मोहम्मद नबील को एटीएस ने गिरफ्तार किया है। इसे भी एटीएस ने सोशल मीडिया को ही मुख्य माध्यम बताया है।
प्रतिबंधित आतंकी संगठन अलकायदा इन इंडियन सब-कॉन्टिनेंट की विचारधारा का प्रचार-प्रसार कर रहा था और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिये युवाओं को जोड़ने का प्रयास कर रहा था। उसके मोबाइल फोन की जांच में आपत्तिजनक सामग्री और कथित तौर पर कोड में बातचीत मिलने का दावा किया गया है।
00
डिजिटल नेटवर्क पर निगाह
दोनों मामलों को जोड़कर देखें तो आजमगढ़ में एटीएस की निगाह अब केवल पारंपरिक आपराधिक गतिविधियों तक सीमित नहीं, बल्कि सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिये संचालित कथित नेटवर्क पर भी है। 31 मई के बाद 12 सितंबर की कार्रवाई में भी एजेंसी ने युवाओं को ऑनलाइन माध्यम से जोड़ने और आतंकी विचारधारा के प्रचार-प्रसार की बात कही है।

00
उर्दू से हाफिजा की पढ़ाई कर चुका है नबील
पड़ोसियों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि मोहम्मद नबील बेहद शांत स्वभाव का था। वह अपनी मां के साथ रहता था, जबकि उसके पिता दानिश अंसारी सऊदी अरब में रहते हैं। पड़ोसी ने बताया कि घर में मोहम्मद नबील और उसकी मां, दो बहनें, उसकी दादी और दादा मुस्ताख रहते थे। दादा नेत्रहीन हैं। पड़ोसी ने बताया कि नबील सरायमीर क्षेत्र के एक मदरसे में पढ़ता था। वहां से लौटने के बाद वह उर्दू में मोबाइल से छोटी-छोटी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी पोस्ट करता था। स्थानीय लोगों ने बताया कि नबील उर्दू में धार्मिक और शिक्षाप्रद बातें सुनता था। वह मोहल्ले की मस्जिद में जाता था और वहां बच्चों को तालीम भी देता था। इसके बाद सीधे घर लौट आता था। पड़ोसियों के अनुसार, वह आसपास के लोगों से ज्यादा बातचीत नहीं करता था और सामान्य तौर पर शांत ही रहता था। पड़ोसियों का कहना है कि नबील उर्दू से हाफिजा की पढ़ाई पूरी कर चुका है। पुलिस के भय से नबील की मां अपने दो बेटियों के साथ फूलपुर स्थित अपने मायके चली गई।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed