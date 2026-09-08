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Azamgarh News: अग्रसेन चौराहे पर अचानक बना गहरा गड्ढा

Tue, 08 Sep 2026 12:39 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 12:39 AM IST
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A deep pothole suddenly appeared at Agrasen Square.
शहर के अग्रसेन चौराहे पर बना गड्ढ़ा। संवाद
नगरपालिका कार्यालय के पास अग्रसेन चौराहे पर एक मॉल के सामने सड़क में अचानक गहरा गड्ढा बन गया है। व्यस्त मार्ग पर गड्ढा होने से राहगीरों और वाहन चालकों के लिए हादसे का खतरा बढ़ गया है। स्थानीय लोगों ने गड्ढे के आसपास पत्थर रखकर दुर्घटना से बचाव का अस्थायी प्रयास किया है।
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अग्रसेन चौराहा शहर के प्रमुख और व्यस्त स्थानों में शामिल है। यहां स्थित मॉल में प्रतिदिन हजारों लोग खरीदारी के लिए आते-जाते हैं। इसके अलावा सड़क पर दिनभर दोपहिया और चारपहिया वाहनों की आवाजाही बनी रहती है।
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ऐसे में सड़क के बीचोंबीच बना गड्ढा कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकता है। लोगों का कहना है कि जिम्मेदार विभाग सड़क की जांच कराकर गड्ढे को जल्द से जल्द दुरुस्त कराए, ताकि आवागमन सुरक्षित हो सके। संवाद
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