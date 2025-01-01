Azamgarh News: जिले के 2.63 लाख उज्ज्वला लाभार्थियों को मिली 26.91 करोड़ की सब्सिडी
वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 12:38 AM IST
Updated Wed, 04 Nov 2026 12:38 AM IST
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दीपावली पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जिले के 2,63,089 लाभार्थियों के बैंक खातों में गैस सिलिंडर रिफिल की सब्सिडी के रूप में 26 करोड़ 91 लाख 40 हजार 47 रुपये भेजे गए।
मंगलवार को हरिऔध कला केंद्र के सभागार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया गया। इस दौरान विधान परिषद सदस्य विजय बहादुर पाठक, भाजपा जिलाध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अखिलेश मिश्र ने 50 से अधिक लाभार्थियों को प्रतीकात्मक चेक और गैस सिलिंडर प्रदान किए।
जिला पूर्ति अधिकारी रामेंद्र सिंह ने बताया कि जिले में उज्ज्वला योजना के कुल 3,02,554 लाभार्थी हैं। इनमें 2,63,089 ने ई-केवाईसी पूरी कराई है। इन्हीं के खातों में सब्सिडी भेजी गई है। एक सिलिंडर रिफिल का उपभोक्ता मूल्य 1023 रुपये है, जिसमें केंद्र सरकार की ओर से 367.17 रुपये और प्रदेश सरकार की ओर से 655.83 रुपये की सब्सिडी दी गई है।
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के 1.89 करोड़ से अधिक पात्र परिवारों को दीपावली के उपहार स्वरूप सब्सिडी वितरित करते हुए शुभकामनाएं दीं। इसके लिए प्रदेश सरकार ने करीब 1500 करोड़ रुपये जारी किए हैं। कार्यक्रम में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) राजीव कुमार शुक्ला, जिला सूचना अधिकारी डॉ. पंकज कुमार, आपूर्ति निरीक्षक, लाभार्थी मौजूद रहे।
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मंगलवार को हरिऔध कला केंद्र के सभागार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया गया। इस दौरान विधान परिषद सदस्य विजय बहादुर पाठक, भाजपा जिलाध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अखिलेश मिश्र ने 50 से अधिक लाभार्थियों को प्रतीकात्मक चेक और गैस सिलिंडर प्रदान किए।
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जिला पूर्ति अधिकारी रामेंद्र सिंह ने बताया कि जिले में उज्ज्वला योजना के कुल 3,02,554 लाभार्थी हैं। इनमें 2,63,089 ने ई-केवाईसी पूरी कराई है। इन्हीं के खातों में सब्सिडी भेजी गई है। एक सिलिंडर रिफिल का उपभोक्ता मूल्य 1023 रुपये है, जिसमें केंद्र सरकार की ओर से 367.17 रुपये और प्रदेश सरकार की ओर से 655.83 रुपये की सब्सिडी दी गई है।
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के 1.89 करोड़ से अधिक पात्र परिवारों को दीपावली के उपहार स्वरूप सब्सिडी वितरित करते हुए शुभकामनाएं दीं। इसके लिए प्रदेश सरकार ने करीब 1500 करोड़ रुपये जारी किए हैं। कार्यक्रम में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) राजीव कुमार शुक्ला, जिला सूचना अधिकारी डॉ. पंकज कुमार, आपूर्ति निरीक्षक, लाभार्थी मौजूद रहे।