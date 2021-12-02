Azamgarh News: मंडल में बनेंगे 195 नए फीडर, शासन को भेजा गया प्रस्ताव

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

मुख्य अभियंता वितरण इंजी. रामबाबू ने बताया कि आजमगढ़ प्रथम सर्किल में तीन और द्वितीय सर्किल में 40 नए फीडर बनाने का प्रस्ताव है।इसी तरह मऊ में 97 और बलिया में 55 फीडर बनाने की योजना तैयार की गई है। इस तरह पूरे मंडल में कुल 195 नए फीडर बनाए जाने प्रस्तावित हैं। वर्तमान में कई स्थानों पर लंबे फीडरों के माध्यम से बिजली आपूर्ति की जाती है।ऐसे में लाइन में तकनीकी खराबी आने या फॉल्ट होने पर बड़े क्षेत्र की बिजली आपूर्ति प्रभावित हो जाती है। फीडरों की लंबाई अधिक होने से पेट्रोलिंग और खराबी का पता लगाने में भी कर्मचारियों को परेशानी होती है।00 वर्जननए फीडरों के निर्माण से संबंधित कार्ययोजना तैयार कर शासन को भेजी गई है। अब प्रस्ताव को मंजूरी मिलने का इंतजार है। स्वीकृति मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। -इंजी. रामबाबू, मुख्य अभियंता वितरण।