Azamgarh News: 15 सहकारी समितियों का होगा कायाकल्प, 30 लाख रुपये मिले

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इससे जर्जर भवनों की स्थिति में सुधार होने के साथ ही कर्मचारियों और किसानों को भी सहूलियत मिलेगी। एआर सहकारिता अजय कुमार ने बताया कि पल्हनी ब्लॉक की ऊंचागांव, बिशुनपुर और अजमतपुर समितियों की मरम्मत कराई जाएगी।जहानागंज ब्लॉक की देवसीहासपुर, बोहनामनौर, मित्तूपुर और भुजहीरामपुर समितियों को भी इस योजना में शामिल किया गया है। सठियांव ब्लॉक की जगदीशपुर असोना और रानी की सराय सहकारी समिति में भी मरम्मत का कार्य होगा।इसी तरह मोहम्मदपुर ब्लॉक की गंभीरपुर और मिर्जापुर ब्लॉक की मिर्जापुर समिति का कायाकल्प किया जाएगा। ठेकमा ब्लॉक की असवनिया और जिवली समितियों के साथ तरवा ब्लॉक की टोडर होल्पुर और सराय वृंदावन समितियों की भी मरम्मत कराई जाएगी।प्रत्येक समिति को दो लाख रुपये मिलने से कुल 30 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके तहत भवनों के टूटे प्लास्टर को ठीक करने, दीवारों की रंगाई-पुताई और वॉल पेंटिंग सहित अन्य जरूरी कार्य कराए जाएंगे।00 वर्जन15 सहकारी समितियों के खाते में धनराशि पहुंच चुकी है। मरम्मत, रंगरोगन आदि कार्य समिति के माध्यम से ही कराए जाएंगे। जल्द ही काम शुरू होगा। -अजय कुमार, एआर सहकारिता।