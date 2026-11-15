Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ayodhya News ›   Youth dies after coming into contact with an electric current

Ayodhya News: करंट की चपेट में आने से युवक की मौत

Sun, 15 Nov 2026 11:34 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Sun, 15 Nov 2026 11:34 PM IST
विज्ञापन
Youth dies after coming into contact with an electric current
पूरा बाजार। महराजगंज क्षेत्र के जलालुद्दीन नगर के रहने वाले संजय कुमार (35) करंट की चपेट में आने के बाद छत से गिरकर मौत हो गई। जानकारी के अनुसार, गांव निवासी संजय कुमार (35) पूरा बाजार में ताहिर अली के यहां काम करते थे।
विज्ञापन

रविवार शाम करीब पांच बजे काम के दौरान वह करंट की चपेट में आ गए। करंट लगने से वह छत से नीचे गिर पड़े। गंभीर हालत में परिजन उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पूरा बाजार ले गए। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उन्हें मंडलीय चिकित्सालय रेफर कर दिया। वहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। थानाध्यक्ष देवेंद्र सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed