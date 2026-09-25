Ayodhya News: वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Fri, 25 Sep 2026 01:15 AM IST
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मवई। पटरंगा क्षेत्र में बृहस्पतिवार सुबह अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार आमिर खान (20) की मौत हो गई। हादसा सिठौली गांव के पास मियांपुरवा-धमौरा संपर्क मार्ग पर हुआ।
आमिर पुराय गांव का रहने वाला था। 11वीं शरीफ के लिए बाजिदपुर से मिठाई लेकर घर लौट रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, सिठौली के पास उसकी बाइक में अज्ञात वाहन की टक्कर लग गई। हादसे में आमिर बाइक समेत सड़क पर गिर पड़ा और गंभीर रूप से घायल हो गया। उसने हेलमेट नहीं पहन रखा था। इस वजह से सिर पर गंभीर चोटें आ गईं थीं।
सूचना पर पटरंगा पुलिस मौके पर पहुंची और एंबुलेंस की मदद से घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) मवई भेजा। सीएचसी अधीक्षक डॉ. संतोष सिंह के अनुसार, आमिर ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में दम तोड़ दिया था। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे के बाद वाहन चालक मौके से भाग गया।
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आमिर पुराय गांव का रहने वाला था। 11वीं शरीफ के लिए बाजिदपुर से मिठाई लेकर घर लौट रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, सिठौली के पास उसकी बाइक में अज्ञात वाहन की टक्कर लग गई। हादसे में आमिर बाइक समेत सड़क पर गिर पड़ा और गंभीर रूप से घायल हो गया। उसने हेलमेट नहीं पहन रखा था। इस वजह से सिर पर गंभीर चोटें आ गईं थीं।
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सूचना पर पटरंगा पुलिस मौके पर पहुंची और एंबुलेंस की मदद से घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) मवई भेजा। सीएचसी अधीक्षक डॉ. संतोष सिंह के अनुसार, आमिर ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में दम तोड़ दिया था। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे के बाद वाहन चालक मौके से भाग गया।
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