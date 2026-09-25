Ayodhya News: वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत

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आमिर पुराय गांव का रहने वाला था। 11वीं शरीफ के लिए बाजिदपुर से मिठाई लेकर घर लौट रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, सिठौली के पास उसकी बाइक में अज्ञात वाहन की टक्कर लग गई। हादसे में आमिर बाइक समेत सड़क पर गिर पड़ा और गंभीर रूप से घायल हो गया। उसने हेलमेट नहीं पहन रखा था। इस वजह से सिर पर गंभीर चोटें आ गईं थीं।सूचना पर पटरंगा पुलिस मौके पर पहुंची और एंबुलेंस की मदद से घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) मवई भेजा। सीएचसी अधीक्षक डॉ. संतोष सिंह के अनुसार, आमिर ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में दम तोड़ दिया था। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे के बाद वाहन चालक मौके से भाग गया।