Ayodhya News: रामायण के प्रसंगों से सज रहीं दीवारें, दिखेगी त्रेता युग की झलक

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दीवारों पर भगवान श्रीराम, माता सीता और रामायण के प्रमुख प्रसंगों को उकेरा जा रहा है। इनके साथ पारंपरिक दीपों की आकृतियां और दीपोत्सव अयोध्या-2026 के संदेश भी बनाए जा रहे हैं। कलाकार रंगों और कूची के माध्यम से रामकथा को जीवंत रूप दे रहे हैं। रात में रोशनी के बीच ये कलाकृतियां रामनगरी की सुंदरता बढ़ाएंगी। चित्रों के माध्यम से नई पीढ़ी को भगवान श्रीराम के आदर्शों और रामायण के प्रसंगों से जोड़ने की पहल की जा रही है।पूरी अयोध्या को राममय बनाने का प्रयास : नगर आयुक्तनगर आयुक्त जयेंद्र कुमार ने बताया कि आयोजन को भव्य और यादगार बनाने के लिए प्रमुख मार्गों, चौराहों और सार्वजनिक स्थलों का सुंदरीकरण कराया जा रहा है। रामकथा पार्क से लता मंगेशकर चौक तक दीवारों पर भगवान श्रीराम से जुड़े प्रसंगों और पारंपरिक दीपों की कलाकृतियां बनवाई जा रही हैं।