फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ayodhya News ›   1.51 lakh lamps will illuminate Maa Kamakhya Dham

Ayodhya News: मां कामाख्या धाम पर जगमगाएंगे 1.51 लाख दीप

Wed, 04 Nov 2026 01:16 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Wed, 04 Nov 2026 01:16 AM IST
विज्ञापन
1.51 lakh lamps will illuminate Maa Kamakhya Dham
रुदौली। गोमती नदी के तट पर स्थित मां कामाख्या धाम पांच नवंबर को दीपों से जगमगाएगा। धनतेरस पर होने वाले छठे दीपोत्सव में 1.51 लाख दीप जलाए जाएंगे। दीपों की रोशनी से धाम और गोमती तट पर भव्य नजारा देखने को मिलेगा।
विज्ञापन

मां कामाख्या धाम में वर्ष 2020 से दीपोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस बार विधायक रामचंद्र यादव की अगुवाई में छठे दीपोत्सव की रूपरेखा तैयार की जा रही है। आयोजन में करीब 1100 स्वयंसेवक व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी संभालेंगे। इनके साथ स्वयं सहायता समूह की महिलाएं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी भागीदारी करेंगी। दीपोत्सव के विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। ईओ निखिलेश मिश्रा ने बताया कि दीपोत्सव को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। 1.51 लाख दीप जलाने का लक्ष्य रखा गया है। सभी संबंधित विभागों को आवश्यक व्यवस्थाएं समय से पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed