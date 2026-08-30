Ayodhya News: नहीं मिला वाहन, परिजन ठेले पर ले गए शव

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शहर के सब्जी मंडी निवासी शांति की अस्पताल की इमरजेंसी में इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि शव को घर ले जाने के लिए उन्होंने अस्पताल कर्मचारियों से शव वाहन उपलब्ध कराने की मांग की। काफी देर इंतजार के बाद भी वाहन नहीं मिला।परिजनों का कहना है कि कर्मचारी उन्हें एक-दूसरे के मोबाइल नंबर देते रहे। वीडियो में एक व्यक्ति आधे घंटे से अधिक समय बीतने की बात कहते हुए नाराजगी जताता दिखाई दे रहा है। चिकित्सा अधीक्षक डॉ. अजय चौधरी ने कहा कि वाहन चालक खाना खा रहा था। सूचना मिलने के बाद वह करीब 15 मिनट के भीतर वाहन लेकर पहुंच गया था। हालांकि, तब तक परिजन शव को ठेले पर लेकर जा चुके थे।