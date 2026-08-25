फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ayodhya News ›   The weather kept changing its mood from morning till evening.

Ayodhya News: सुबह से शाम तक बदलता रहा माैसम का मिजाज

Tue, 25 Aug 2026 11:56 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Tue, 25 Aug 2026 11:56 PM IST
विज्ञापन
The weather kept changing its mood from morning till evening.
जनौरा में बारिश के बाद हुए जलभराव के बीच से होकर गुजरते वाहन।
अयोध्या। सावन में मंगलवार सुबह से हो रही रुक-रुककर बारिश ने रामनगरी का मौसम सुहाना कर दिया। उमस से राहत मिली तो खेतों में नमी बढ़ने से किसानों के चेहरे भी खिल उठे। वहीं, दूसरी ओर शहर में जलनिकासी की व्यवस्था बदहाल होने से मुख्य मार्गों से लेकर गलियों तक कई स्थानों पर पानी भर गया। धर्मपथ चौराहा और दशरथ पथ प्रवेश मार्ग पर जलभराव से स्थानीय लोगों के साथ सावन में आने वाले श्रद्धालुओं को काफी परेशानी हुई। जनौरा, देवकाली तिराहा, वजीरगंज और परिक्रमा मार्ग अंडरपास में भी पानी जमा रहा।
विज्ञापन

मोनी बाबा आश्रम के निकट अंडरपास में जलनिकासी की व्यवस्था नहीं होने से लोगों को पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ा। स्कूली बच्चों, राहगीरों और स्थानीय निवासियों को भी परेशानी उठानी पड़ी। पटवारी का पुरवा, कोरखाना और बेनीगंज-रामपथ मार्ग पर भी आवागमन प्रभावित रहा। कोरखाना निवासी पंडित ऋषि कांत शर्मा और माधूरी ने बताया कि नालियां टूटी व चोक होने से जरा सी बारिश में ही जलभराव हो जाता है।
विज्ञापन

इनसेट-
मौसम का हाल
मंगलवार को अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहा। 44.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। अगले 24 घंटे हल्के से मध्यम बादल छाए रहने के साथ कहीं मध्यम तो कहीं तेज बारिश की संभावना है।

जनौरा में बारिश के बाद हुए जलभराव के बीच से होकर गुजरते वाहन।

जनौरा में बारिश के बाद हुए जलभराव के बीच से होकर गुजरते वाहन।

जनौरा में बारिश के बाद हुए जलभराव के बीच से होकर गुजरते वाहन।

जनौरा में बारिश के बाद हुए जलभराव के बीच से होकर गुजरते वाहन।

जनौरा में बारिश के बाद हुए जलभराव के बीच से होकर गुजरते वाहन।

जनौरा में बारिश के बाद हुए जलभराव के बीच से होकर गुजरते वाहन।

जनौरा में बारिश के बाद हुए जलभराव के बीच से होकर गुजरते वाहन।

जनौरा में बारिश के बाद हुए जलभराव के बीच से होकर गुजरते वाहन।

जनौरा में बारिश के बाद हुए जलभराव के बीच से होकर गुजरते वाहन।

जनौरा में बारिश के बाद हुए जलभराव के बीच से होकर गुजरते वाहन।

जनौरा में बारिश के बाद हुए जलभराव के बीच से होकर गुजरते वाहन।

जनौरा में बारिश के बाद हुए जलभराव के बीच से होकर गुजरते वाहन।

जनौरा में बारिश के बाद हुए जलभराव के बीच से होकर गुजरते वाहन।

जनौरा में बारिश के बाद हुए जलभराव के बीच से होकर गुजरते वाहन।

जनौरा में बारिश के बाद हुए जलभराव के बीच से होकर गुजरते वाहन।

जनौरा में बारिश के बाद हुए जलभराव के बीच से होकर गुजरते वाहन।

जनौरा में बारिश के बाद हुए जलभराव के बीच से होकर गुजरते वाहन।

जनौरा में बारिश के बाद हुए जलभराव के बीच से होकर गुजरते वाहन।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed