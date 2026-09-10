Ayodhya News: डीएम के सामने प्रस्तुत की गई टेंपल म्यूजियम की डिजाइन
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Thu, 10 Sep 2026 12:33 AM IST
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अयोध्या। म्यूजियम ऑफ इंडियन टेंपल आर्किटेक्चर (एमआईटीए) परियोजना की प्रगति की समीक्षा डीएम शशांक त्रिपाठी ने की। बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में जिला प्रशासन और टाटा ग्रुप के प्रतिनिधियों के साथ हुई। इसमें मिट्टी भराई, नाला डायवर्जन, पपिंग स्टेशन, वृक्ष पातन और एसटीपी रोड जैसे कार्यों की समीक्षा हुई। जिलाधिकारी ने विभागों को आपसी समन्वय से प्राथमिकता पर कार्य पूरे करने के निर्देश दिए।
उन्होंने परियोजना की बाधाओं को समय पर दूर करने को भी कहा। टाटा ग्रुप ने एमआईटीए परियोजना की कार्ययोजना, डिजाइन और आगामी निर्माण कार्यों का प्रस्तुतिकरण किया। जिलाधिकारी ने परियोजना के कार्यों में तेजी लाने और आवश्यक सहयोग देने के निर्देश दिए। बैठक में अपर जिलाधिकारी नगर योगानंद पांडेय, एसपी नगर चक्रपाणि त्रिपाठी सहित कई अधिकारी उपस्थित थे।-संवाद
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उन्होंने परियोजना की बाधाओं को समय पर दूर करने को भी कहा। टाटा ग्रुप ने एमआईटीए परियोजना की कार्ययोजना, डिजाइन और आगामी निर्माण कार्यों का प्रस्तुतिकरण किया। जिलाधिकारी ने परियोजना के कार्यों में तेजी लाने और आवश्यक सहयोग देने के निर्देश दिए। बैठक में अपर जिलाधिकारी नगर योगानंद पांडेय, एसपी नगर चक्रपाणि त्रिपाठी सहित कई अधिकारी उपस्थित थे।-संवाद
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