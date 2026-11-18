विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

बैठक में पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन और उसके कारणों की समीक्षा की गई। सामाजिक समीकरणों, जातीय प्रभाव और स्थानीय राजनीतिक परिस्थितियों को लेकर भी फीडबैक लिया गया। प्रदेश प्रभारी ने संगठन की मजबूती और आगामी चुनाव की तैयारियों पर चर्चा करते हुए बूथ स्तर पर सक्रियता बढ़ाने पर जोर दिया।तावड़े ने मतदाता जोड़ो अभियान की प्रगति की भी समीक्षा की। नए मतदाताओं को पार्टी के अभियान से जोड़ने और संगठनात्मक गतिविधियों को गति देने के निर्देश दिए। विनोद तावड़े व्यक्तिगत दौरे पर अयोध्या पहुंचे हैं। वह रामलला का दर्शन-पूजन कर सायंकालीन आरती में शामिल हुए । इस दौरान प्रदेश महामंत्री अभिजात मिश्र, क्षेत्रीय अध्यक्ष विनोद राय, महानगर अध्यक्ष कमलेश श्रीवास्तव समेत कई नेता मौजूद रहे।विपक्ष हार की हताशा में कर रहा बयानबाजी : पंकज चौधरीअयोध्या पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष हार की हताशा में अनर्गल बयानबाजी कर रहा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के पीडीए पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनके मन में एक पीडीए है और वोटों की राजनीति के लिए अलग पीडीए है। इसके बाद वह बस्ती के लिए रवाना हो गए।