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परीक्षा प्रतिदिन दो पालियों में होगी। पहली पाली सुबह 10 से दोपहर एक बजे और दूसरी पाली दोपहर दो से शाम पांच बजे तक चलेगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक डॉ. अनिल कुमार मिश्रा ने की। अवध विश्वविद्यालय के अध्ययन केंद्र से प्रो. हिमांशु शेखर सिंह, डॉ. श्रीश अस्थाना और सूरज सिंह शामिल हुए।

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अयोध्या। अवध विश्वविद्यालय में संचालित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) की सत्रांत परीक्षाएं 25 नवंबर से शुरू होकर 14 जनवरी तक चलेंगी। परीक्षा के सुचारु संचालन को लेकर इग्नू क्षेत्रीय केंद्र, लखनऊ की ओर से ओरिएंटेशन कार्यक्रम हुआ। इसमें लखनऊ क्षेत्र के सभी 18 परीक्षा केंद्रों के समन्वयकों और प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।