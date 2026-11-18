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बबलू सिंह का चुनावी सफर वर्ष 2002 से शुरू हुआ था। पहले ही चुनाव में बसपा के टिकट पर उन्होंने 37,066 वोट हासिल किए और दूसरे स्थान पर रहे। सपा के सीताराम निषाद से उनकी हार का अंतर महज 6,923 वोट था। इसके बाद वर्ष 2007 में बसपा ने फिर उन पर भरोसा जताया।इस बार कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री रहे सीताराम निषाद व गोसाईगंज के विधायक अभय सिंह की पत्नी सरिता सिंह को हराकर वह विधायक बने। इस चुनाव में बबलू को 52,424, सरिता सिंह को 39,573 व सीताराम निषाद को 42,201 वोट मिले थे।पीस पार्टी से लड़कर बटोरे 19,895 वोटवर्ष 2007 चुनाव के बाद बसपा से उनकी राहें अलग हुईं तो वर्ष 2012 में उन्होंने पीस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़कर 19,895 वोट बटोरे। वर्ष 2017 में फिर बसपा में लौटे और 49,690 वोट पाकर तीसरे स्थान पर रहे। 2014 में बसपा ने उन्हें फैजाबाद लोकसभा सीट से भी प्रत्याशी बनाया था। वर्ष 2022 के चुनाव से पहले उनके भाजपा में शामिल होने की चर्चा तेज हुई। उनकी ज्वाइनिंग लगभग तय मानी जा रही थी, लेकिन ऐन मौके पर रीता बहुगुणा जोशी के विरोध के बाद उनकी भाजपा में एंट्री नहीं हो सकी। उन्होंने निषाद पार्टी के साथ चुनावी संभावनाएं तलाशीं, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ सकी।