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बड़ा रमना, जमुनियाबाग निवासी बिजेंद्र मौर्य के अनुसार, बुधवार को दोपहर करीब 12:25 बजे वह एटीएम से 10 हजार रुपये निकालने पहुंचे थे। रुपये निकलने के बाद उनका कार्ड मशीन में फंस गया। इसी दौरान बाहर खड़ा एक युवक अंदर आया और खुद को एटीएम कर्मचारी बताकर दीवार पर लिखा एक मोबाइल नंबर दिया।उस पर फोन करने के बाद दूसरी तरफ से व्यक्ति ने क्लियर बटन और उसके ऊपर का बटन एक साथ दबाकर पिन डालने को कहा। ऐसा करने पर भी कार्ड नहीं निकला। बाद में दो घंटे में एटीएम की गाड़ी आने और मशीन लॉक होने की बात कही गई। घर पहुंचने पर खाते से 10-10 हजार रुपये की छह निकासी समेत कुल 74,019 रुपये निकलने के संदेश मिले।उन्होंने बताया कि एटीएम में सीसीटीवी कैमरा लगा है और चालू हालत में है। पीड़ित ने पुलिस से धनराशि वापस दिलाने और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इंस्पेक्टर मनोज शर्मा ने बताया कि मामले की छानबीन की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है। संबंधित व्यक्ति की तलाश की जा रही है।