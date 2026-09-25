Ayodhya News: छात्र पर रॉड और धारदार हथियार से हमला

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गढ़ी का पुरवा सरेठी निवासी शमशेर कुमार यादव ने तहरीर में बताया कि उनका पुत्र आदित्य प्रताप विद्यालय से छुट्टी के बाद घर लौट रहा था। खजुहाकुंड के पास अभय मिश्रा, रुद्र यादव, समीर मिश्रा, ओम यादव, निखिल समेत अन्य लोगों ने उसे रास्ते में घेर लिया। इसके बाद धारदार हथियार और लोहे की रॉड से हमला कर दिया।हमले में छात्र के सिर में गंभीर चोट आई और हाथ की एक अंगुली टूट गई। सिर पर रॉड से प्रहार के बाद छात्र घायल होकर बेहोश हो गया। आरोप है कि हमलावर गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। सीओ अयोध्या आशुतोष तिवारी ने बताया कि मामले में रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है।