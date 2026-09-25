Ayodhya News: 1791 परिषदीय स्कूलों में बनाए जाएंगे स्पोर्ट्स क्लब

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अभी स्कूलों में खेल गतिविधियां पीटी, खेल अवधि और वार्षिक प्रतियोगिताओं तक सीमित रहती हैं। नई व्यवस्था में पूरे साल खेल गतिविधियों को नियमित करने पर जोर दिया जाएगा। स्कूल में खेल का समय तय होगा और क्लब के माध्यम से बच्चों की भागीदारी दर्ज की जाएगी।स्पोर्ट्स क्लब में कबड्डी, खो-खो, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल और एथलेटिक्स के अलावा शतरंज व कैरम जैसे खेल भी शामिल किए जा सकेंगे। स्कूल में उपलब्ध मैदान और खेल सामग्री के आधार पर खेल गतिविधियां तय होंगी। छोटे स्कूलों में कम जगह में खेले जाने वाले खेलों पर अधिक ध्यान दिया जा सकेगा।उच्च प्राथमिक और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में कम से कम 10 विद्यार्थियों का स्पोर्ट्स क्लब बनाने की व्यवस्था है। इसमें छात्राओं की भागीदारी भी होगी। क्लब की गतिविधियां शिक्षक के मार्गदर्शन में संचालित होंगी। शनिवार को क्लब गतिविधियों के लिए विशेष समय निर्धारित किया गया है।खेल सामग्री खरीदने के लिए विद्यालयों को अलग अनुदान मिलेगा। प्राथमिक विद्यालयों को पांच हजार रुपये और उच्च प्राथमिक विद्यालयों व कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को 10 हजार रुपये तक की खेल सामग्री खरीदने की अनुमति है।बीएसए लालचंद्र ने बताया कि पहले खेलकूद का जोर पीटी, खेल अवधि और प्रतियोगिताओं तक रहता था। अब नियमित अभ्यास और बच्चों की रुचि के आधार पर प्रतिभाओं की पहचान कर उन्हें आगे की प्रतियोगिताओं के लिए तैयार किया जाएगा। ताकि वह खेल के क्षेत्र में अपना करिअर बना सकें। इससे बच्चे सालभर खेल से जुड़े रहेंगे।