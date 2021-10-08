Ayodhya News: सीनियर और अंडर-23 एथलेटिक्स के लिए चयन ट्रायल आज

विज्ञापन



ट्रायल में शामिल होने वाले खिलाड़ियों के लिए एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एएफआई) की यूआईडी अनिवार्य की गई है। यूआईडी के बिना किसी खिलाड़ी को चयन प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा। चयनित खिलाड़ी 27 और 28 सितंबर को बरेली में होने वाली प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता में अयोध्या का प्रतिनिधित्व करेंगे।

विज्ञापन

अयोध्या। सीनियर और अंडर-23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए जिला स्तरीय चयन ट्रायल 18 सितंबर को डाभासेमर स्थित डॉ. भीमराव आंबेडकर अंतरराष्ट्रीय क्रीड़ा संकुल में होगा। ट्रायल शाम चार बजे से शुरू होगा। खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर आगामी प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता के लिए जनपद की टीम का चयन किया जाएगा।